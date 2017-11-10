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08:12 (мск), источник: Вести - Пермь

Бюджет Перми прошел общественные слушания

От и до каждую страницу главного финансового документа краевой столицы представили приглашенным экспертам, общественникам и просто рядовым пермякам.

Источник: Вести - Пермь

Проект пермского бюджета на ближайшие три года прошел очередную стадию. На этот раз общественные слушания. От и до каждую страницу представили приглашенным экспертам, общественникам и просто рядовым пермякам, пожелавшим прийти на слушания.

Максимально открытый бюджет. В администрации Перми собрались представители науки и депутатского корпуса, общественные деятели и обычные жители Перми, чтобы обсудить главный финансовый документ краевой столицы.

В начале ноября на «нулевом чтении» уже были озвучены знаковые параметры главного финансового документа. Он, как и предыдущий, сформирован на основе 25 муниципальных программ — образование, медицина, благоустройство, инновации и многое другое. Причем социальная сфера — больше 63 процентов.

Параметры бюджета по доходной и расходной части увеличатся на 2 миллиарда рублей. В 2018 году больше половины всех расходов будет направленно на образование — эта отрасль лидирует, затем дороги, ЖКХ, социальная политика и культура.

Главный приоритет при формировании городской казны — это исполнение майских указов президента. Формирование бездефицитного бюджета, увеличение объемов расходов инвестиционного характера, поиск новых источников финансирования, ими могут стать федеральные и краевые проекты.

В социальной сфере планируется строительство четырех и приобретение помещения для одного детского сада. В течение трех лет в Перми появятся два новых бассейна, ФОК и спортивная база. Кроме этого, масштабное строительство дорог и расселение из ветхого и аварийного жилья.

В проекте бюджета на следующую трехлетку расходы запланированы в объеме, не превышающем доходы. Это значит, что проект главного финансового документа столицы Пермского края сформирован бездефицитным. Первое чтение намечено уже на ближайшее заседание Пермской городской думы.

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