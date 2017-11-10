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08:15 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев учредил юбилейную медаль для Службы внешней разведки

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев учредил юбилейную медаль для сотрудников внешней разведки, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Указ опубликован на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов «Әділет». В ознаменование 20-летия образования уполномоченного органа в сфере внешней разведки РК Глава государства постановил учредить юбилейную медаль «Қазақстан Республикасының Сыртқы барлау қызметіне 20 жыл».

Согласно правилам награждения, юбилейной медалью награждаются сотрудники Службы внешней разведки «Сырбар», положительно характеризуемые по службе и образцово выполняющие свой служебный долг, имеющие стаж службы не менее 20 лет, пенсионеры внешней разведки и другие лица, внесшие значительный вклад в деятельность в сфере внешней разведки Республики Казахстан. Вручение юбилейной медали производится от имени Президента РК.

Юбилейная медаль представляет собой диск диаметром 37 миллиметров, выполненный из металла золотистого цвета — латуни. На лицевой стороне медали по центру расположено стилизованное рельефное изображение земного шара с объемным изображением беркута с расправленными крыльями. Голова беркута повернута в геральдическую правую сторону. В правой лапе беркута — копье с тумаром из конских волос желтого цвета, в левой — круглый стилизованный национальный синий щит. По контуру изображения земного шара на фоне синего цвета расположены надписи золотистого цвета: в верхней части — «Қазақстан Республикасы», в нижней части — «Сыртқы барлау қызметi».

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