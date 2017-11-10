Назарбаев учредил юбилейную медаль для Службы внешней разведки

Согласно правилам награждения, юбилейной медалью награждаются сотрудники Службы внешней разведки «Сырбар», положительно характеризуемые по службе и образцово выполняющие свой служебный долг, имеющие стаж службы не менее 20 лет, пенсионеры внешней разведки и другие лица, внесшие значительный вклад в деятельность в сфере внешней разведки Республики Казахстан. Вручение юбилейной медали производится от имени Президента РК.

Юбилейная медаль представляет собой диск диаметром 37 миллиметров, выполненный из металла золотистого цвета — латуни. На лицевой стороне медали по центру расположено стилизованное рельефное изображение земного шара с объемным изображением беркута с расправленными крыльями. Голова беркута повернута в геральдическую правую сторону. В правой лапе беркута — копье с тумаром из конских волос желтого цвета, в левой — круглый стилизованный национальный синий щит. По контуру изображения земного шара на фоне синего цвета расположены надписи золотистого цвета: в верхней части — «Қазақстан Республикасы», в нижней части — «Сыртқы барлау қызметi».