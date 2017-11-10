Представитель Собчак уточнила ее позицию о поддержке антироссийских санкций

Источник: РИА "Новости"

Намеревающаяся баллотироваться в президенты России в 2018 г. Собчак в интервью американской телекомпании заявила, что считает Россию ответственной за «ужасные» отношения с США. «Мы нарушили международное право, и Крым по международному праву принадлежит Украине», — заявила она. При этом Собчак призывала США отличать политику президента России Владимира Путина от остального населения, которое может ее и не поддерживать.

Путин — это не Россия. Россия большая, и многие люди не разделяют его политику. Ксения Собчак

Когда Вашингтон «наказывает олигархов, связанных с Путиным, — это правильная вещь, я поддерживаю такие санкции», заявляла она. Однако то, что российские студенты не могут получить американскую визу, по мнению Собчак, несправедливо.