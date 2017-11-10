Представитель Собчак уточнила ее позицию о поддержке антироссийских санкций

Намеревающаяся баллотироваться в президенты России в 2018 г. Собчак в интервью американской телекомпании заявила, что считает Россию ответственной за «ужасные» отношения с США. «Мы нарушили международное право, и Крым по международному праву принадлежит Украине», — заявила она. При этом Собчак призывала США отличать политику президента России Владимира Путина от остального населения, которое может ее и не поддерживать.
Путин — это не Россия. Россия большая, и многие люди не разделяют его политику.
Когда Вашингтон «наказывает олигархов, связанных с Путиным, — это правильная вещь, я поддерживаю такие санкции», заявляла она. Однако то, что российские студенты не могут получить американскую визу, по мнению Собчак, несправедливо.
Собчак уже несколько раз обвиняла Москву в нарушении закона при присоединении Крыма. Так, на первой пресс-конференции в качестве потенциального кандидата она заявила, что Крым является украинской территорией, и как исправить существующее положение еще предстоит обсуждать. Позже она отмечала необходимость проведения на полуострове повторного референдума.