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08:38 (мск), источник: Ведомости

Представитель Собчак уточнила ее позицию о поддержке антироссийских санкций

Заявление Ксении Собчак о поддержке антироссийских санкций относилось только к чиновникам и олигархам, прокомментировала РИА Новостям ее высказывания накануне в интервью CNN представитель политика Ксения Чудинова.

Источник: РИА "Новости"

Намеревающаяся баллотироваться в президенты России в 2018 г. Собчак в интервью американской телекомпании заявила, что считает Россию ответственной за «ужасные» отношения с США. «Мы нарушили международное право, и Крым по международному праву принадлежит Украине», — заявила она. При этом Собчак призывала США отличать политику президента России Владимира Путина от остального населения, которое может ее и не поддерживать.

Путин — это не Россия. Россия большая, и многие люди не разделяют его политику.
Ксения Собчак
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Когда Вашингтон «наказывает олигархов, связанных с Путиным, — это правильная вещь, я поддерживаю такие санкции», заявляла она. Однако то, что российские студенты не могут получить американскую визу, по мнению Собчак, несправедливо.

Собчак уже несколько раз обвиняла Москву в нарушении закона при присоединении Крыма. Так, на первой пресс-конференции в качестве потенциального кандидата она заявила, что Крым является украинской территорией, и как исправить существующее положение еще предстоит обсуждать. Позже она отмечала необходимость проведения на полуострове повторного референдума.

Собчак дала первую пресс-конференцию на тему выборов президента
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24 октября© Ньюстюб
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