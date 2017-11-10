Новосибирская область усилит внешнеэкономические связи с Италией

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Новосибирская область планирует усилить сотрудничество с Италией. Как сообщила в пятницу ТАСС пресс-служба правительства региона, взаимосвязи с итальянскими провинциями налажены давно, но в этот раз зарубежные гости из итальянского региона Ломбардия заинтересовались в том числе и сельскохозяйственной продукцией.

«Визит официальной делегации региона Ломбардия в Новосибирскую область приурочен к Новосибирскому агропродовольственному форуму, а также к проходящей в рамках форума выставке «АгроСиб-2017», — отметили в пресс-службе.

Также в планах итальянской делегации стоит посещение Технопарака новосибирского Академгородка и участие в открытии мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история». Как отметил депутат Законодательного собрания региона Ломбардия Марко Тиццони, они заинтересованы в разноплановом сотрудничестве, как в культурной, так и в научной и деловой сферах.

«В Ломбардии в ближайшее планируется активное развитие коммерческого сектора, и в этой связи мы рассчитываем на усиление международного партнерства, в том числе и с вашим регионом», — заявил он.