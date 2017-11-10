Мирзиёев назначил хокима Самаркандской области

«Хоким области в своей работе не учитывает мнение общественности и руководителей, ставит перед исполнителями не глубоко продуманные задачи и поручения, не проявляет решительности и инициативности, способности уверенно брать на себя ответственность, что не позволяет сегодня решать стоящие перед областью очень серьезные и актуальные задачи. Отсутствует непосредственный диалог с народом, нет тесного взаимодействия со средствами массовой информации», — отмечал тогда глава государства.