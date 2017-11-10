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08:53 (мск), источник: Sputnik

Мирзиёев назначил хокима Самаркандской области

Ранее Турабжон Джураев возглавлял администрацию одного из районов Ташкентской области, работал хокимом Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана назначил на должность хокима Самаркандской области Турабжона Джураева, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Соответствующий указ глава государства подписал накануне.

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Ранее Джураев возглавлял администрацию одного из районов Ташкентской области, работал заместителем министра финансов, министром народного образования, был хокимом Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей.

Бывший глава области Химмат Окбутаев был снят после жесткой критики Мирзиёева, обвинившего хокима и ряд руководящих чиновников в бездействии, в результате чего накопилось множество серьезных проблем.

«Хоким области в своей работе не учитывает мнение общественности и руководителей, ставит перед исполнителями не глубоко продуманные задачи и поручения, не проявляет решительности и инициативности, способности уверенно брать на себя ответственность, что не позволяет сегодня решать стоящие перед областью очень серьезные и актуальные задачи. Отсутствует непосредственный диалог с народом, нет тесного взаимодействия со средствами массовой информации», — отмечал тогда глава государства.

Отметим, что Джураев возглавил область еще в начале июня этого года, правда с приставкой «временно исполняющий обязанности».

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