Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Песков дал совет Маре Багдасарян, собравшейся жаловаться Путину
Адвокат Багдасарян объяснил, зачем подопечная снова села за руль
Алиса Аршавина винит себя в изменах мужа
Этапы в Сибирь: как заботились о преступниках последние 200 летЭтапы — неотъемлемая часть истории и культуры. Каждый правитель нашего государства стремился внести свой вклад в эту важнейшую сферу жизни России
Прибалты "лягут на рельсы": тоннелю в ЕС в обход РФ не быть - СМИ
Трамп поставил жену в неловкое положение (видео)
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Шэрон Стоун снялась в нижнем белье и прозрачной блузке - СМИ
СМИ: Киев «отдал» ДНР склад боеприпасов
Кончаловский считает, что мужчины «должны приставать к женщинам»
Светлана Ходченкова затмила всех на вечере в Москве (фото)
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Снимок: Дакота Джонсон в наряде на обнаженное тело
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
10Последствия тайфуна Дамри
08:51 (мск), источник: Publika.md

Суд рассмотрит запрос о продлении домашнего ареста Дорину Киртоакэ

Суд рассмотрит сегодня запрос о продлении домашнего ареста временного отстраненного от должности мэра столицы.

Источник: Publika.md

Накануне адвокат Дорина Киртоакэ попросила перенести заседание, сославшись на плохое самочувствие.

Рассматривать ходатайство о мере пресечения будет судья Александр Негру. Киртоакэ так и не удалось добиться его отвода. Попытки он делал трижды. В последний раз сослался на «трудовой конфликт».

Читайте также
Что сказала Силвия Раду о своем назначении на пост мэра Кишинева

«Он был сотрудником муниципального предприятия, на котором в 2009 году было проведено внутреннее расследование. По его итогам уволили директора», — сказал временно отстраненный мэр столицы Дорин Киртоакэ.

Обвинители со своей стороны привели аргументы в пользу безосновательности требований защиты.

«Судья Негру не имел никакой связи с обвиняемым Дорином Киртоакэ в рамках контракта. Он был освобожден от должности по собственному желанию, а не по статье», — отметила прокурор Виктория Фуртунэ.

Судья счел более весомыми аргументы гособвинения.

«Рассмотрение уголовного дела в отношении Дорина Киртоакэ продолжается в том же составе».

Очередной срок домашнего ареста временного отстраненного от должности мэра истекает 11 ноября. Дорин Киртоакэ находится под этой мерой пресечения почти полгода. Его обвиняют в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния. Киртоакэ вину не признает.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Встречи Трампа и Путина во Вьетнаме не будет
СМИ: США планируют разместить в Донбассе 20 тысяч миротворцев
Представитель Собчак пояснила ее слова о санкциях против России
Названо точное время выхода Великобритании из Евросоюза
WikiLeaks: ЦРУ маскировало свои вирусы под «Касперского»
Некурящим россиянам могут сократить рабочую неделю
Спорт
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь