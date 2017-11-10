Суд рассмотрит запрос о продлении домашнего ареста Дорину Киртоакэ

Накануне адвокат Дорина Киртоакэ попросила перенести заседание, сославшись на плохое самочувствие. Рассматривать ходатайство о мере пресечения будет судья Александр Негру. Киртоакэ так и не удалось добиться его отвода. Попытки он делал трижды. В последний раз сослался на «трудовой конфликт».

«Он был сотрудником муниципального предприятия, на котором в 2009 году было проведено внутреннее расследование. По его итогам уволили директора», — сказал временно отстраненный мэр столицы Дорин Киртоакэ.



Обвинители со своей стороны привели аргументы в пользу безосновательности требований защиты.



«Судья Негру не имел никакой связи с обвиняемым Дорином Киртоакэ в рамках контракта. Он был освобожден от должности по собственному желанию, а не по статье», — отметила прокурор Виктория Фуртунэ.



Судья счел более весомыми аргументы гособвинения.



«Рассмотрение уголовного дела в отношении Дорина Киртоакэ продолжается в том же составе».



Очередной срок домашнего ареста временного отстраненного от должности мэра истекает 11 ноября. Дорин Киртоакэ находится под этой мерой пресечения почти полгода. Его обвиняют в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния. Киртоакэ вину не признает.