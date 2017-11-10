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08:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Некурящим россиянам предложили сократить рабочую неделю

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился к министру труда и социальной защиты России Максиму Топилину с просьбой рассмотреть возможность сокращения продолжительности рабочей недели для некурящих граждан с 40 до 35 часов. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

Власов в своем запросе напоминает, что экономические потери России из-за курения составляют около трех процентов ВВП. Самый молодой депутат Госдумы полагает, что органы государственной власти должны разработать методы стимулирования граждан отказываться от курения.

«В данном случае можно позаимствовать опыт развития трудового законодательства стран Европы, идущих по пути предоставления больших социальных гарантий и уменьшения рабочего времени», — указал Власов. «В данный момент мною прорабатывается инициатива о введении 35-часовой рабочей недели для некурящих», — сообщил депутат.

Он считает, что такая мера положительно скажется и на экономике страны, и на здоровье населения.

«В связи с вышеизложенным прошу Вас распорядиться проанализировать возможность реализации данной инициативы», — обратился Власов к Топилину.

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16 июня первый вице-премьер Игорь Шувалов допустил, что в будущем благодаря развитию технологий продолжительность рабочей недели сократится. По его мнению, люди станут больше внимания уделять собственному развитию, из-за чего вырастет спрос на услуги образования и здравоохранения.

В том же месяцев Максим Топилин допустил, что в XXI веке благодаря использованию роботов стандартный рабочий день может быть существенно сокращен. «Будет четыре часа, может быть пять, может быть шесть, я не знаю. Может быть, когда-нибудь мы за два часа все будем отрабатывать, а потом заниматься своими делами», — отметил министр. Он подчеркнул, что полностью заменить человека роботы не смогут.

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