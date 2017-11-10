Некурящим россиянам предложили сократить рабочую неделю

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Власов в своем запросе напоминает, что экономические потери России из-за курения составляют около трех процентов ВВП. Самый молодой депутат Госдумы полагает, что органы государственной власти должны разработать методы стимулирования граждан отказываться от курения.

«В данном случае можно позаимствовать опыт развития трудового законодательства стран Европы, идущих по пути предоставления больших социальных гарантий и уменьшения рабочего времени», — указал Власов. «В данный момент мною прорабатывается инициатива о введении 35-часовой рабочей недели для некурящих», — сообщил депутат.

Он считает, что такая мера положительно скажется и на экономике страны, и на здоровье населения.

«В связи с вышеизложенным прошу Вас распорядиться проанализировать возможность реализации данной инициативы», — обратился Власов к Топилину.

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16 июня первый вице-премьер Игорь Шувалов допустил, что в будущем благодаря развитию технологий продолжительность рабочей недели сократится. По его мнению, люди станут больше внимания уделять собственному развитию, из-за чего вырастет спрос на услуги образования и здравоохранения.