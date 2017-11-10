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09:08 (мск), источник: Uralpress.ru

Владимир Путин посоветовал Борису Дубровскому подумать о жилье для молодых семей

Президент России Владимир Путин посоветовал губернатору Челябинской области Борису Дубровскому рассмотреть возможность разработки программы поддержки жилищного строительства для молодых семей в городах региона.

Такое поручение глава государства дал главе региона в рамках рабочего визита в Челябинск при посещении компрессорного завода и общении с рабочими.

Одна из сотрудниц рассказала президенту, что в этом году ее молодая семья приобрела квартиру в ипотеку в Сбербанке на хороших условиях — 9% годовых и поинтересовалась, планируется ли дальнейшее снижение ставки.

Владимир Путин заверил, что размер ставки будет и дальше снижаться. «У нас инфляция планируется где-то уже 2,5−2,7 процента, первоначальные прогнозы были 4%… И это предпосылки для последующего понижения ключевой ставки Центрального банка», — пояснил глава государства. После этого ставки снижают коммерческие банки.

Владимир Путин отметил, что в ряде регионов есть особые программы для молодых семей и поинтересовался у Бориса Дубровского, есть ли в Челябинской области программа поддержки жилищного строительства для молодых. «В сельском хозяйстве», — ответил губернатор. «В городах нет? Вот подумай», — обратился к главе региона президент.

Ранее Борис Дубровский на пресс-конференции отмечал, что в нынешнее время молодые семьи имеют больше возможностей для решения жилищных вопросов, чем было в советские времена.

Как уже сообщало агентство, в 2017 году на приобретение и строительство жилья для молодых семей в Челябинской области планировалось направить 160 миллионов рублей, из них 60 миллионов рублей — из федерального бюджета, 49 миллионов рублей — из областного бюджета и 55 миллионов рублей -из бюджетов муниципальных образований.

На эти деньги должны улучшить жилищные условия 275 молодых семей. По закону молодые семьи с детьми могут рассчитывать на господдержку не менее 35% расчётной стоимости жилья, семьи без детей — не менее 30%. Но, как показывает практика, все не так просто. Уже на стадии подачи документов многим молодым семьям отказывают в выплате субсидии, находя для этого различные предлоги.

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Владимир Путин посоветовал Борису Дубровскому подумать о жилье для молодых семей
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