Под Волгоградом по учебной тревоге подняли антитеррористическую группу
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Группа антитеррора была поднята по тревоге под Волгоградом, подразделение уничтожило условное незаконное вооруженное формирование, сообщил начальник
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Группа антитеррора была поднята по тревоге под Волгоградом, подразделение уничтожило условное незаконное вооруженное формирование, сообщил начальник
«В рамках проверки боеготовности подразделение антитеррора мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгограде, было поднято по тревоге. Подразделение блокировало и уничтожило условное незаконное вооруженное формирование, проникшее на территорию военного городка и пытавшееся захватить штаб соединения», — сказал он.
По словам Астафьева, для усиления группы были выделены дополнительные силы, в том числе две боевые машины пехоты БМП-3, экипажи которых создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих.
Подразделение антитеррора успешно справилось с задачами, продемонстрировав оперативность и профессионализм в ходе действий по предназначению, отметил Астафьев. Всего к учению привлекалось около 50 военнослужащих, было задействовано две единицы боевой техники.