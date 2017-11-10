Под Волгоградом по учебной тревоге подняли антитеррористическую группу

Источник: РИА Новости

«В рамках проверки боеготовности подразделение антитеррора мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгограде, было поднято по тревоге. Подразделение блокировало и уничтожило условное незаконное вооруженное формирование, проникшее на территорию военного городка и пытавшееся захватить штаб соединения», — сказал он.

По словам Астафьева, для усиления группы были выделены дополнительные силы, в том числе две боевые машины пехоты БМП-3, экипажи которых создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих.