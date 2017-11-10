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09:14 (мск), источник: РИА Новости

Под Волгоградом по учебной тревоге подняли антитеррористическую группу

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Группа антитеррора была поднята по тревоге под Волгоградом, подразделение уничтожило условное незаконное вооруженное формирование, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

Источник: РИА Новости

«В рамках проверки боеготовности подразделение антитеррора мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгограде, было поднято по тревоге. Подразделение блокировало и уничтожило условное незаконное вооруженное формирование, проникшее на территорию военного городка и пытавшееся захватить штаб соединения», — сказал он.

По словам Астафьева, для усиления группы были выделены дополнительные силы, в том числе две боевые машины пехоты БМП-3, экипажи которых создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих.

Подразделение антитеррора успешно справилось с задачами, продемонстрировав оперативность и профессионализм в ходе действий по предназначению, отметил Астафьев. Всего к учению привлекалось около 50 военнослужащих, было задействовано две единицы боевой техники.

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 Под Волгоградом по учебной тревоге подняли антитеррористическую группу
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