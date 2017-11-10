Александр Усс обновил президиум Губернаторского совета
Теперь в него входят 12 глав городских округов и муниципальных районов Красноярского края.
Теперь в него входят 12 глав городских округов и муниципальных районов Красноярского края.
Врио губернатора Красноярского края Александр Усс провел ротацию членов президиума Губернаторского совета. Об этом сообщает
«В последние годы работа совета была фактически свернута, — говорят в руководстве региона, — теперь же его деятельность будет существенно активизирована в рамках утвержденных полномочий».
В обновленный президиум вошли 12 глав городских округов и муниципальных районов края.
глава Иланского района Ольга Альхименко; глава Енисейска Игорь Антипов; глава Ачинска Илай Ахметов; глава Дзержинского района Дмитрий Ашаев; глава Большемуртинского района Валерий Вернер; глава
Основной функцией Губернаторского совета является содействие реализации полномочий губернатора края по вопросам обеспечения в регионе согласованного взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Первое заседание совета в новом составе пройдет в декабре 2017 года.