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11:15 (мск), источник: Newslab.ru

Александр Усс обновил президиум Губернаторского совета

Теперь в него входят 12 глав городских округов и муниципальных районов Красноярского края.

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс провел ротацию членов президиума Губернаторского совета. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

«В последние годы работа совета была фактически свернута, — говорят в руководстве региона, — теперь же его деятельность будет существенно активизирована в рамках утвержденных полномочий».

В обновленный президиум вошли 12 глав городских округов и муниципальных районов края.

глава Иланского района Ольга Альхименко; глава Енисейска Игорь Антипов; глава Ачинска Илай Ахметов; глава Дзержинского района Дмитрий Ашаев; глава Большемуртинского района Валерий Вернер; глава Северо-Енисейского района Ишмурат Гайнутдинов; глава Курагинского района Владимир Дутченко; глава Красноярска Сергей Ерёмин; глава Шарыповского района Геннадий Качаев; глава Железногорска Вадим Медведев; глава Минусинска Дмитрий Меркулов; глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Сергей Ткаченко.

Основной функцией Губернаторского совета является содействие реализации полномочий губернатора края по вопросам обеспечения в регионе согласованного взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Первое заседание совета в новом составе пройдет в декабре 2017 года.

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