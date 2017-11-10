Сотрудникам министерства образования Пермского края грозит штраф за нарушение антимонопольного законодательства

Материалы были переданы для дальнейшего разбирательство в Пермское УФАС, которое подтвердило факты нарушения закона. Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, речь идет о двух аукционах на оказание услуг по организации и проведению учебно-полевых сборов старшеклассников в 2015 и 2016 годах. Общая сумма госконтрактов по этим аукционам составила 2,2 млн руб.



Как считает УФАС, министерство образования создало преимущественные условия для одного из участников аукциона — краевой казачьего центра «Пластун». В частности, в аукционную документацию не были включены требования о предоставлении лицензии на право осуществления образовательной деятельности. За нарушение антимонопольного законодательства сотрудникам министерства грозит штраф в размере от 15 до 50 тыс. руб.