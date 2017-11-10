Сотрудникам министерства образования Пермского края грозит штраф за нарушение антимонопольного законодательства

Материалы были переданы для дальнейшего разбирательство в Пермское УФАС, которое подтвердило факты нарушения закона. Как сообщает
Как считает УФАС, министерство образования создало преимущественные условия для одного из участников аукциона — краевой казачьего центра «Пластун». В частности, в аукционную документацию не были включены требования о предоставлении лицензии на право осуществления образовательной деятельности. За нарушение антимонопольного законодательства сотрудникам министерства грозит штраф в размере от 15 до 50 тыс. руб.