Кумар Аксакалов заинтересовался инновациями в Омской области

Накануне, 9 ноября, на XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Челябинске, врио губернатора Омской области Александр Бурков и аким Северо-Казахстанской области подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве.

Как поясняет официальный портал «Омская губерния», речь в документе идёт о совместных проектах двух регионов. Проекты связаны с инновациями, инвестициями, совместными научными исследованиями и научно-техническими разработками. Предполагается, что на Сибирский промышленно-инновационный форум, который состоится в Омске в 2018 году, ради обмена опытом приедут представители промышленных предприятий Северо-Казахстанской области.