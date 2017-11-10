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10:06 (мск), источник: Om1.ru

Кумар Аксакалов заинтересовался инновациями в Омской области

Врио губернатора Бурков и аким Северо-Казахстанской области подписали на форуме в Челябинске дополнительное соглашение о новых формах сотрудничества между двумя регионами.

Накануне, 9 ноября, на XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Челябинске, врио губернатора Омской области Александр Бурков и аким Северо-Казахстанской области подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве.

Как поясняет официальный портал «Омская губерния», речь в документе идёт о совместных проектах двух регионов. Проекты связаны с инновациями, инвестициями, совместными научными исследованиями и научно-техническими разработками. Предполагается, что на Сибирский промышленно-инновационный форум, который состоится в Омске в 2018 году, ради обмена опытом приедут представители промышленных предприятий Северо-Казахстанской области.

Кумар Аксакалов был назначен на пост акима Северно-Казахстанской области в марте 2017 года. До начала политической карьеры он много лет проработал в сельском хозяйстве и защитил диссертацию об агротехнике. Тема новых веяний близка 52-летнему Аксакалову: он входит в Национальную комиссию по реализации программы модернизации общественного сознания при президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве.

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