В Ленинградской области повысили налог на яхты и вертолеты

По действующему законодательству, которое не менялось с 2005 года, для некоторых категорий транспорта ставки сейчас ниже максимальных. Речь идет о различных водных средствах передвижения: моторные лодки, яхты, парусно-моторные суда, гидроциклы. Повышение налога также коснется воздушных судов, пишет «Парламентская газета».

Поэтапное повышение налоговой ставки предполагает увеличение налога на воздушные суда, гидроциклы, яхты и лодки с мотором мощностью до 30 лошадиных сил (л.с.) с 15 рублей за каждую единицу л.с. до 20 и 25 рублей в 2018 и 2019 годах соответственно. Мощностью 30−100 л.с. — с 50 до 60 и 70 рублей, мощнее 100 л.с. — 150 и 200 рублей в указанные же годы. Изменения коснутся владельцев более 16 тыс. транспортных средств.