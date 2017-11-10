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09:40 (мск), источник: ivbg.ru

В Ленинградской области повысили налог на яхты и вертолеты

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли в трех чтениях поправки в закон о транспортом налоге, которые повысят ставку налога для некоторых роскошных транспортных средств.

Источник: Reuters

По действующему законодательству, которое не менялось с 2005 года, для некоторых категорий транспорта ставки сейчас ниже максимальных. Речь идет о различных водных средствах передвижения: моторные лодки, яхты, парусно-моторные суда, гидроциклы. Повышение налога также коснется воздушных судов, пишет «Парламентская газета».

Поэтапное повышение налоговой ставки предполагает увеличение налога на воздушные суда, гидроциклы, яхты и лодки с мотором мощностью до 30 лошадиных сил (л.с.) с 15 рублей за каждую единицу л.с. до 20 и 25 рублей в 2018 и 2019 годах соответственно. Мощностью 30−100 л.с. — с 50 до 60 и 70 рублей, мощнее 100 л.с. — 150 и 200 рублей в указанные же годы. Изменения коснутся владельцев более 16 тыс. транспортных средств.

Дополнительные доходы бюджета от увеличения налоговых ставок составят 10 млн рублей в следующем году, в 2019 году — 20 млн рублей. Налог с транспорта пойдет в областной дорожный фонд.

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