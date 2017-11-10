СМИ: трое бывших губернаторов могут стать сенаторами

Экс-губернатора Омской области Виктора Назарова рассматривают на место сенатора Сергея Попова, сообщают «Известия». Бывшие руководители Ивановской и Новосибирской областей Павел Коньков и Владимир Городецкий могут стать членами Совфеда уже по итогам губернаторских выборов в сентябре 2018 года.

Эксперты полагают, что таким образом власть демонстрирует курс на сохранение управленческих «тяжеловесов».

Собеседник издания, близкий к администрации президента, подчеркнул, что консультации перед такими назначениями сначала проходят в АП и только потом — в верхней палате парламента.

В Совете Федерации сообщили, что пока о возможных рокировках там неизвестно.

Комментарий от Виктора Назарова получить не удалось. В приемной Сергея Попова сообщили, что он не готов комментировать эту тему.

Бывший глава Новосибирской области Владимир Городецкий не исключил возможного перехода на работу в СФ. При этом он отметил, что ясность в этом вопросе наступит не раньше сентября 2018 года.

«Пока я планирую остаться в регионе, — рассказал он. Сейчас мы прорабатываем вопрос о новом месте работы, смогу говорить об этом на следующей неделе».

Городецкого могут назначить советником врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.