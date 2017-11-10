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09:43 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

СМИ: трое бывших губернаторов могут стать сенаторами

МОСКВА, 10 ноября, ФедералПресс. Трое бывших губернаторов могут занять места в Совете Федерации. Речь идет об экс-главах Омской, Ивановской и Новосибирской областей.

Экс-губернатора Омской области Виктора Назарова рассматривают на место сенатора Сергея Попова, сообщают «Известия». Бывшие руководители Ивановской и Новосибирской областей Павел Коньков и Владимир Городецкий могут стать членами Совфеда уже по итогам губернаторских выборов в сентябре 2018 года.

Эксперты полагают, что таким образом власть демонстрирует курс на сохранение управленческих «тяжеловесов».

Собеседник издания, близкий к администрации президента, подчеркнул, что консультации перед такими назначениями сначала проходят в АП и только потом — в верхней палате парламента.

В Совете Федерации сообщили, что пока о возможных рокировках там неизвестно.

Комментарий от Виктора Назарова получить не удалось. В приемной Сергея Попова сообщили, что он не готов комментировать эту тему.

Бывший глава Новосибирской области Владимир Городецкий не исключил возможного перехода на работу в СФ. При этом он отметил, что ясность в этом вопросе наступит не раньше сентября 2018 года.

«Пока я планирую остаться в регионе, — рассказал он. Сейчас мы прорабатываем вопрос о новом месте работы, смогу говорить об этом на следующей неделе».

Городецкого могут назначить советником врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Напомним, на этой неделе бывший губернатор Псковской области, и. о. секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак был избран вице-спикером Совета Федерации. Он стал шестым заместителем Валентины Матвиенко.

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