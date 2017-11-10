В 2019 году в Челябинске заработает новый закон об экологии — Путин

Президент РФ Владимир Путин в рамках визита в Челябинск сообщил, что в 2019 году заработает закон о применении лучших технологий для защиты окружающей среды.

Общаясь с рабочими Челябинского компрессорного завода, глава государства напомнил, что «такая крупная агломерация как Челябинск складывалась в течение многих десятилетий и производственные мощности в свое время размещались здесь без оглядки на то, какими будут экологические последствия».

«Будем переходить не на оценку экологической безопасности одного конкретного предприятия, а по району в целом, и, исходя из этих нормативов, определять допустимые выбросы для конкретных предприятий», — сказал президент.