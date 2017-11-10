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09:36 (мск), источник: АиФ Челябинск

В 2019 году в Челябинске заработает новый закон об экологии — Путин

Президент рассчитывает, что новый закон поможет исправить экологическую ситуацию.

Президент РФ Владимир Путин в рамках визита в Челябинск сообщил, что в 2019 году заработает закон о применении лучших технологий для защиты окружающей среды.

Общаясь с рабочими Челябинского компрессорного завода, глава государства напомнил, что «такая крупная агломерация как Челябинск складывалась в течение многих десятилетий и производственные мощности в свое время размещались здесь без оглядки на то, какими будут экологические последствия».

«Будем переходить не на оценку экологической безопасности одного конкретного предприятия, а по району в целом, и, исходя из этих нормативов, определять допустимые выбросы для конкретных предприятий», — сказал президент.

Напомним, 9 ноября Владимир Путин посетил Челябинск для участия в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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