Заседание коллегии оборонных ведомств РБ и РФ пройдет сегодня в Москве
Белорусские и российские военные подведут итоги сотрудничества в уходящем году и наметят задачи на 2018 год.
Белорусские и российские военные подведут итоги сотрудничества в уходящем году и наметят задачи на 2018 год.
МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Результаты прошедших в сентябре стратегических учений «Запад — 2017» будут подведены в пятницу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси, сообщили в Минобороны РФ.
В заседании коллегии примет участие делегация министерства обороны Беларуси во главе с министром Андреем Равковым.
«Коллегия также подведет итоги работы за прошедший год и уточнит задачи последующей совместной деятельности», — сказано в сообщении министерства.
В Минобороны подчеркнули, что особое внимание на заседании будет уделено анализу прошедших в сентябре стратегических
Планируется, что в Москве будут приняты решения об укреплении обороноспособности двух стран, а также утвержден план сотрудничества двух министерств на 2018 год, сказали в ведомстве.
Совместные учения «Запад-2017» прошли с 14 по 20 сентября на шести полигонах в Беларуси и на трех полигонах в России. В них приняли участие около 12,7 тысячи военных, были задействованы около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивные системы залпового огня и минометы.