Заседание коллегии оборонных ведомств РБ и РФ пройдет сегодня в Москве

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Результаты прошедших в сентябре стратегических учений «Запад — 2017» будут подведены в пятницу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси, сообщили в Минобороны РФ.

В заседании коллегии примет участие делегация министерства обороны Беларуси во главе с министром Андреем Равковым.

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«Коллегия также подведет итоги работы за прошедший год и уточнит задачи последующей совместной деятельности», — сказано в сообщении министерства.

В Минобороны подчеркнули, что особое внимание на заседании будет уделено анализу прошедших в сентябре стратегических белорусско-российских учений «Запад-2017».

Планируется, что в Москве будут приняты решения об укреплении обороноспособности двух стран, а также утвержден план сотрудничества двух министерств на 2018 год, сказали в ведомстве.