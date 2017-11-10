Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
За гибель ребенка в лифте в Москве осудили двоих
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
Макаревич высмеял разрыв дипотношений Украины с РФ «поговоркой»
Скончался сатирик Михаил Задорнов - СМИ
Шэрон Стоун снялась в нижнем белье и прозрачной блузке - СМИ
СМИ: Киев «отдал» ДНР склад боеприпасов
Алиса Аршавина винит себя в изменах мужа
Как выглядит Анжелика Варум без макияжа
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Снимок: Дакота Джонсон в наряде на обнаженное тело
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Теракт в Нью-Йорке
09:45 (мск), источник: Tengrinews

Встреча Назарбаева и Путина: какие документы подписали Казахстан и Россия

Казахстан и Россия подписали несколько совместных документов о сотрудничестве, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Источник: Tengrinews

Сообщается, что по итогам ХIV форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России были подписаны следующие документы:

  • совместное заявление президентов Республики Казахстан и Российской Федерации по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией;
  • дополнительный протокол к протоколу к Соглашению между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года;
  • соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о функционировании Казахстанского филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова;
  • соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах «Туймазы-Омск-Новосибирск-2» и «Омск-Павлодар»;
  • протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур», жителей города Байконыр, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Российской Федерацией комплекса «Байконур» от 17 ноября 2009 года;
  • протокол о внесении изменения в договор аренды комплекса «Байконур» между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года; — программа межрегионального и приграничного сотрудничества между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации на 2018−2023 годы;
  • меморандум о сотрудничестве между АО «КазТрансОйл» и ПАО «Транснефть»;
  • меморандум о сотрудничестве между акиматом Актюбинской области и АО «Русская медная компания» по реализации инвестиционных проектов в Актюбинской области Республики Казахстан;
  • меморандум о взаимопонимании между АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «Российский экспортный центр».

Напомним, что в рамках форума в Челябинске также прошла встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина. Президент Казахстана отметил, что Челябинск связан с его металлургической молодостью и раньше он не раз бывал здесь.

«Я побывал почти на всех крупных предприятиях здесь в свое время. (…) Я очень рад еще раз встретиться в этом году с Вами», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Также Глава государства отметил что межрегиональное сотрудничество двух стран постоянно развивается. Также Владимир Путин пошутил о фамилии акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова.

«Я хотел бы предоставить слово, видимо, самому мудрейшему — акиму Северо-Казахстанской области, фамилия Аксакалов», — сказал Путин. Нурсултан Назарбаев рассказал о мечте побывать на полуострове Камчатка и озере Байкал.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Кодовое слово &quot;Я от Байбека&quot;. Как выглядит обед за 500 тенге в Алматы
Умер Михаил Задорнов
Встреча Трампа и Путина во Вьетнаме не состоится
Студентов выселят из общежитий из-за чемпионата мира по футболу
Представитель Собчак пояснила ее слова о санкциях против России
Число погибших при обрушении дома в Ижевске возросло до шести
WikiLeaks: ЦРУ маскировало свои вирусы под «Касперского»
Некурящим россиянам могут сократить рабочую неделю
Спорт
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь