Встреча Назарбаева и Путина: какие документы подписали Казахстан и Россия
Казахстан и Россия подписали несколько совместных документов о сотрудничестве, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Казахстан и Россия подписали несколько совместных документов о сотрудничестве, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Сообщается, что по итогам ХIV форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России были подписаны следующие документы:
Напомним, что в рамках форума в Челябинске также прошла встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина. Президент Казахстана отметил, что Челябинск связан с его металлургической молодостью и раньше он не раз бывал здесь.
«Я побывал почти на всех крупных предприятиях здесь в свое время. (…) Я очень рад еще раз встретиться в этом году с Вами», — сказал Нурсултан Назарбаев.
Также Глава государства отметил что межрегиональное сотрудничество двух стран постоянно развивается. Также Владимир Путин пошутил о фамилии акима
«Я хотел бы предоставить слово, видимо, самому мудрейшему — акиму