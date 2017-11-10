Встреча Назарбаева и Путина: какие документы подписали Казахстан и Россия

Источник: Tengrinews

Сообщается, что по итогам ХIV форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России были подписаны следующие документы:

совместное заявление президентов Республики Казахстан и Российской Федерации по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией;

дополнительный протокол к протоколу к Соглашению между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года;

соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о функционировании Казахстанского филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова;

соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах «Туймазы-Омск-Новосибирск-2» и «Омск-Павлодар»;

протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур», жителей города Байконыр, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Российской Федерацией комплекса «Байконур» от 17 ноября 2009 года;

протокол о внесении изменения в договор аренды комплекса «Байконур» между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года; — программа межрегионального и приграничного сотрудничества между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации на 2018−2023 годы;

меморандум о сотрудничестве между АО «КазТрансОйл» и ПАО «Транснефть»;

меморандум о сотрудничестве между акиматом Актюбинской области и АО «Русская медная компания» по реализации инвестиционных проектов в Актюбинской области Республики Казахстан;

меморандум о взаимопонимании между АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «Российский экспортный центр».

Напомним, что в рамках форума в Челябинске также прошла встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина. Президент Казахстана отметил, что Челябинск связан с его металлургической молодостью и раньше он не раз бывал здесь.

«Я побывал почти на всех крупных предприятиях здесь в свое время. (…) Я очень рад еще раз встретиться в этом году с Вами», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Также Глава государства отметил что межрегиональное сотрудничество двух стран постоянно развивается. Также Владимир Путин пошутил о фамилии акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова.