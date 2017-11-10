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11:54 (мск), источник: Baikal-info.ru

Уголовное дело грозит министру имущественных отношений Приангарья из-за невыдачи жилья сиротам

Имеется предупреждение об уголовной ответственности министра имущественных отношений Иркутской области из-за того, что плохо исполняются судебные решения о выделении выпускникам сиротских учреждений жилья.

Источник: AP 2017

Об этом 10 ноября 2017 года на сессии Законодательного собрания заявил руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по региону Теймур Магометов. По его словам, сейчас на исполнении находится решение суда по 88 сиротам.

Он опроверг данные представителя губернатора в ЗС Романа Буянова о том, что по всем судебным решениям сиротам в прошлом и этом году квартиры выдали. По словам Магометова, эта цифра — верхушка айсберга, потому что в очереди на жильё от государства стоят 6294 сирот. По данным Теймура Магометова, в 2016 году в Иркутской области жильё получили 662 человек, в 2017 году планировали дать квартиры 745 сиротам, но пока справили новоселье только 270. «Если будет финансирование такое, придётся ждать своей очереди 10 лет», — сказал главный судебный пристав региона.

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