Фермерам Приморья при Тарасенко заживется вольготно

Источник: РИА "Новости"

Глава региона подчеркнул, что намерен развивать в Приморье те направления, которые сейчас не представлены или были забыты. В числе перспективных видов деятельности, на его взгляд, — легкая промышленность, развитие новых форм лесной промышленности, малых фермерских хозяйств. Андрей Тарасенко заявил, что готов слушать бизнес и помогать ему развиваться.

«Считаю, что вы можете двигаться еще более активно, важно понять, какие сферы в крае еще не охвачены, какая помощь нужна, как вам помогают новшества — режимы ТОРов и СПВ, закон об одном гектаре, готовы адаптировать краевые программы под ваши нужды», — отметил врио Губернатора.

Заседание посвятили проблемным вопросам, с которыми сталкиваются предприниматели, а также обсуждению путей их решения. Глава Приморья отметил, что поставил задачу перед главами территорий — предоставить так называемую «карту» развития бизнеса.

«Я им сказал думать о доходной части, а для этого надо делать упор на бизнес», — обозначил Андрей Тарасенко.

В числе заданных вопросов — про работу грузоперевозчиков, региональных производителей, строительный бизнес, упрощение таможенных процедур, регулирование оборота древесины, большой блок вопросов касался сельского хозяйства.

Отвечая на вопросы бизнесменов, Андрей Тарасенко отметил, что уже подыскал кандидатуру нового вице-губернатора, курирующего вопросы сельского хозяйства, а также человека — на должность директора профильного департамента в Администрации края. Одним из первых поручений, которой будет им адресовано, — наладить сбыт производимой в Приморье продукции.

«Хотим создать условия, чтобы приморцы начали личные подсобные хозяйства развивать. Главное — обеспечить их сбытом. У нас есть Госпродагентство по закупке. Сейчас такую задачу ему ставим, чтобы были обеспечены возможности для сбора, хранения, сбыта продукции. Кроме того, Приморский край — портовый, а фермер не имеет выходов к морю. В итоге продукцию сюда везут другие регионы. Будем новую схему выстраивать», — подчеркнул врио Губернатора.

Глава региона отметил также, что уже договорился с и.о. главы Владивостока о создании в городе еще нескольких сельскохозяйственных ярмарок, где фермеры со всего Приморья смогли бы сбывать свою продукцию.

Предприниматели подняли вопрос о необходимости получения высокопродуктивных семян.

«Не могу получить высокопродуктивные семена, сколько не обращался в НИИ. Я вынужден связываться с другими регионами, закупать там семена, нести риски. Уходит время. Край делится на пять климатических зон, поэтому невозможно семена, которые хорошо себя зарекомендовали в Уссурийском городском округе, например, взрастить на севере. Не надо даже субсидировать, можно, чтобы специалисты с Тимирязевки приезжали и делали апробацию на базе какого-нибудь крепкого хозяйства», — сказал директор ООО «Черниговский продукт» Кирилл Хижинский.

Андрей Тарасенко согласился — для края актуально создание своего семенного центра.

«Разговаривал с Александром Ткачевым по этому вопросу. Мы с ним договорились открыть здесь семенной центр, чтобы наши аграрии могли адаптированные семена приобретать. И мне нужны люди, которые могли бы это организовать», — подчеркнул он.

Напомним, врио Губернатора уже принял участие в заседаниях нескольких ОЭС. Диалог с экспертами и представителями различных направлений деятельности, по его мнению, позволит сформировать объективный взгляд на состояние экономики Приморья и наметить пути ее дальнейшего развития.