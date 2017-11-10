Водолазы ВМФ впервые нырнут на 400 метров

Собеседник агентства уточнил, что рекордные погружения будут производиться с борта нового океанского спасательного судна «Игорь Белоусов».

Начальник аварийной службы ВМФ пояснил, что в основу подготовки погружения на рекордную глубину станет опыт, наработанный в октябре-ноябре этого года, когда с борта «Игоря Белоусова» водолазы успешно погружались на 300 метров.

По словам Дамира Шайхутдинова, в ближайшее время главком ВМФ Владимир Королев утвердит детализированный план этой подготовки. Планируется, что погружение водолазов на эту глубину может состояться летом-осенью 2018 года.

Добавим, что спасательное судно проекта 21300 «Игорь Белоусов» было принято в состав ВМФ в 2015 году. Это первый спасатель нового поколения и корабль был передан Тихоокеанскому флоту.

Корабль был построен на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. Он предназначен для оказания помощи экипажам аварийных подводных лодок и надводных кораблей. Корабль также может искать и обследовать аварийные объекты. Его водоизмещение — 5000 тонн, длина — свыше 100 метров.