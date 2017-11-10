Водолазы ВМФ впервые нырнут на 400 метров
В ВМФ России впервые за всю историю флота началась подготовка водолазов, способных погружаться на 400 метров и более, сообщил РИА Новости начальник службы поисковых и
В ВМФ России впервые за всю историю флота началась подготовка водолазов, способных погружаться на 400 метров и более, сообщил РИА Новости начальник службы поисковых и
Собеседник агентства уточнил, что рекордные погружения будут производиться с борта нового океанского спасательного судна «Игорь Белоусов».
Начальник аварийной службы ВМФ пояснил, что в основу подготовки погружения на рекордную глубину станет опыт, наработанный в
По словам Дамира Шайхутдинова, в ближайшее время главком ВМФ Владимир Королев утвердит детализированный план этой подготовки. Планируется, что погружение водолазов на эту глубину может состояться
Добавим, что спасательное судно проекта 21300 «Игорь Белоусов» было принято в состав ВМФ в 2015 году. Это первый спасатель нового поколения и корабль был передан Тихоокеанскому флоту.
Корабль был построен на «Адмиралтейских верфях» в
На основе его эксплуатации ведется доработка проекта с тем, чтобы пополнить новейшими спасателями и остальные флота в составе ВМФ России.