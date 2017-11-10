Министерство образования опровергает претензии УФАС по проведению аукционов
В ведомстве считают, что на организацию
В ведомстве считают, что на организацию
В министерстве образования и науки прокомментировали ситуацию с претензиями УФАС к проведению
«Считаем, что лицензия на образовательную деятельность для организации лагерных смен не требуется. Аукцион же объявлялся именно на организацию
Принять участие в аукционе могли и другие претенденты, поэтому говорить о преимущественных условиях для центра «Пластун» не приходится. Тем не менее, в дальнейшем мы готовы включать в аукционную документацию требования об обязательном лицензировании на осуществление образовательной деятельности и для организаторов лагерей", — пояснили в министерстве.
Напомним, надзорное ведомство усмотрело признаки нарушения антимонопольного законодательства в конкурсной документации для участников аукциона. В числе требований заказчик не указал, что претенденты должны иметь лицензию на образовательную деятельность. Информацию о нарушениях в УФАС направила