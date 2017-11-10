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10:16 (мск), источник: АиФ Прикамье

Министерство образования опровергает претензии УФАС по проведению аукционов

В ведомстве считают, что на организацию учебно-полевых сборов лицензия не нужна.

В министерстве образования и науки прокомментировали ситуацию с претензиями УФАС к проведению учебно-полевых сборов в 2015 и 2016 году.

«Считаем, что лицензия на образовательную деятельность для организации лагерных смен не требуется. Аукцион же объявлялся именно на организацию учебно-полевых сборов старшеклассников.

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Принять участие в аукционе могли и другие претенденты, поэтому говорить о преимущественных условиях для центра «Пластун» не приходится. Тем не менее, в дальнейшем мы готовы включать в аукционную документацию требования об обязательном лицензировании на осуществление образовательной деятельности и для организаторов лагерей", — пояснили в министерстве.

Напомним, надзорное ведомство усмотрело признаки нарушения антимонопольного законодательства в конкурсной документации для участников аукциона. В числе требований заказчик не указал, что претенденты должны иметь лицензию на образовательную деятельность. Информацию о нарушениях в УФАС направила контрольно-счётная палата Пермского края после проверки документов по проведению аукционов в 2015 и 2016 годах. В обоих случаях контракт на проведение сборов для школьников получила некоммерческая организация «Краевой казачий центр «Пластун», не имеющая лицензии на образовательную деятельность.

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