Министерство образования опровергает претензии УФАС по проведению аукционов

В министерстве образования и науки прокомментировали ситуацию с претензиями УФАС к проведению учебно-полевых сборов в 2015 и 2016 году.

«Считаем, что лицензия на образовательную деятельность для организации лагерных смен не требуется. Аукцион же объявлялся именно на организацию учебно-полевых сборов старшеклассников.

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Принять участие в аукционе могли и другие претенденты, поэтому говорить о преимущественных условиях для центра «Пластун» не приходится. Тем не менее, в дальнейшем мы готовы включать в аукционную документацию требования об обязательном лицензировании на осуществление образовательной деятельности и для организаторов лагерей", — пояснили в министерстве.