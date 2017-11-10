ИНСАЙДЫ НЕДЕЛИ: На открытии исторического парка в Омске ждут Медведева

Источник: РИА "Новости"

По информации «СуперОмска», в открытии нового музейного объекта может принять участие председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Как сообщают источники в правительстве Омской области, открытие мультимедийного парка, который позволит по-новому взглянуть на историю российского государства, станет официальным поводом для визита премьер-министра.

Активно готовится к визиту Медведева и окружение исполняющего обязанности мэра Омска Сергея Фролова. В администрации города намерены провести статусное мероприятие на высшем уровне.

По одной из версий, Дмитрий Медведев проведет заключительные консультации по вопросу избрания мэра Омска. Как ранее сообщал «СуперОмск», 17 ноября пройдет этап собеседований кандидатов с конкурсной комиссией, по итогам которого будут отобраны два претендента на должность главы города. Нового мэра Омский городской Совет на пленарном заседании выберет из двух представленных кандидатур.