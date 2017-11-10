Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Сергей Лазарев растрогал фанатов милым семейным снимком с сыном
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как выглядит Анжелика Варум без макияжа
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Макаревич высмеял разрыв дипотношений Украины с РФ «поговоркой»
Скончался сатирик Михаил Задорнов - СМИ
Шэрон Стоун снялась в нижнем белье и прозрачной блузке - СМИ
СМИ: Киев «отдал» ДНР склад боеприпасов
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
Как выглядят девушки, изменившие форму носа в домашних условиях
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Снимок: Дакота Джонсон в наряде на обнаженное тело
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Теракт в Нью-Йорке
10:12 (мск), источник: СуперОмск

ИНСАЙДЫ НЕДЕЛИ: На открытии исторического парка в Омске ждут Медведева

В Омске 15 ноября в областном экспоцентре откроется исторический парк «Россия-Моя история».

Источник: РИА "Новости"

По информации «СуперОмска», в открытии нового музейного объекта может принять участие председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Как сообщают источники в правительстве Омской области, открытие мультимедийного парка, который позволит по-новому взглянуть на историю российского государства, станет официальным поводом для визита премьер-министра.

Активно готовится к визиту Медведева и окружение исполняющего обязанности мэра Омска Сергея Фролова. В администрации города намерены провести статусное мероприятие на высшем уровне.

По одной из версий, Дмитрий Медведев проведет заключительные консультации по вопросу избрания мэра Омска. Как ранее сообщал «СуперОмск», 17 ноября пройдет этап собеседований кандидатов с конкурсной комиссией, по итогам которого будут отобраны два претендента на должность главы города. Нового мэра Омский городской Совет на пленарном заседании выберет из двух представленных кандидатур.

Также визит премьер-министра в очередной раз продемонстрирует внимание федерального центра к Омской области в преддверии выборов президента в марте 2018 года. В апреле этого года Дмитрий Медведев провел в Омске совещание по вопросам дорожного ремонта и принял участие в партийном форуме.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Умер Михаил Задорнов
Встреча Трампа и Путина во Вьетнаме не состоится
Студентов выселят из общежитий из-за чемпионата мира по футболу
Представитель Собчак пояснила ее слова о санкциях против России
Число погибших при обрушении дома в Ижевске возросло до шести
WikiLeaks: ЦРУ маскировало свои вирусы под «Касперского»
Некурящим россиянам могут сократить рабочую неделю
Спорт
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь