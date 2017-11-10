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10:39 (мск), источник: AmurMedia.ru

Экс-начальник управления лесами правительства Хабаровского края предстанет перед судом

Он и его заместитель обвиняются в халатности.

Источник: AP 2017

Хабаровск, 10 ноября, AmurMedia.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование двух уголовных дел в отношении 38-летнего бывшего начальника управления лесами правительства Хабаровского края и его 56-летнего заместителя, которые обвиняются в халатности, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт СК РФ.

По версии следствия, начальник управления лесами правительства Хабаровского края 29 сентября 2014 года согласовал лесную декларацию, поданную коммерческой организацией, на осуществление рубки ценных пород древесины (дуб, ясень) в Иннокентьевском лесничестве. На основании подписанного документа организация произвела рубку дуба и ясеня, хотя не имела права ее осуществлять, так как в договоре аренды лесного участка рубка данных пород древесины не предусмотрена. Незаконные действия чиновника повлекли причинение ущерба государству в размере 4,5 млн рублей.

19 февраля 2015 года заместитель начальника управления лесами правительства Хабаровского края также согласовал лесную декларацию, поданную той же коммерческой организацией, на осуществление рубки ценных пород древесины (дуб, ясень) в Иннокентьевском лесничестве. Действия обвиняемого повлекли ущерб государству в размере 4 миллионов рублей.

В ходе следствия обвиняемые вину не признали. Активную роль в раскрытии и расследовании преступления принимали сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утверждёнными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

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