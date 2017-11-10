Экс-прокурор Калининградской области Алексей Самсонов уволился в прямом эфире
Прокурор Калмыкии Алексей Самсонов, восемь лет возглавлявший прокуратуру Калининградской области, заявил об увольнении из органов прокуратуры в прямом эфире.
Прокурор Калмыкии Алексей Самсонов, восемь лет возглавлявший прокуратуру Калининградской области, заявил об увольнении из органов прокуратуры в прямом эфире.
«Неделю назад мною подан рапорт президенту России об уходе с должности прокурора республики Калмыкия и об увольнении из органов прокуратуры. Я хочу сказать, что это мое личное, добровольное решение. Оно не обусловлено
Калининградские «Вести» уточняют, что Самсонов был назначен на должность прокурора Калининградской области в 2005 году. В 2013 году он был переведён в Калмыкию, а прежний прокурор республики Сергей Табельский был переведен в Калининград, возглавив областную прокуратуру.