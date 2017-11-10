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11:07 (мск), источник: Вести - Калининград

Экс-прокурор Калининградской области Алексей Самсонов уволился в прямом эфире

Прокурор Калмыкии Алексей Самсонов, восемь лет возглавлявший прокуратуру Калининградской области, заявил об увольнении из органов прокуратуры в прямом эфире.

«Неделю назад мною подан рапорт президенту России об уходе с должности прокурора республики Калмыкия и об увольнении из органов прокуратуры. Я хочу сказать, что это мое личное, добровольное решение. Оно не обусловлено какими-то указаниями сверху», — рассказал Самсонов.

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Калининградские «Вести» уточняют, что Самсонов был назначен на должность прокурора Калининградской области в 2005 году. В 2013 году он был переведён в Калмыкию, а прежний прокурор республики Сергей Табельский был переведен в Калининград, возглавив областную прокуратуру.

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