Экс-прокурор Калининградской области Алексей Самсонов уволился в прямом эфире

«Неделю назад мною подан рапорт президенту России об уходе с должности прокурора республики Калмыкия и об увольнении из органов прокуратуры. Я хочу сказать, что это мое личное, добровольное решение. Оно не обусловлено какими-то указаниями сверху», — рассказал Самсонов.