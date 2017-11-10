В Башкортостане КОИБами будет оснащено 250 избирательных участков
На выборах Президента Российской Федерации в марте 2018 года несколько сотен избирательных участков Республики Башкортостан будут дополнительно оснащены новыми КОИБами.
На выборах Президента Российской Федерации в марте 2018 года несколько сотен избирательных участков Республики Башкортостан будут дополнительно оснащены новыми КОИБами.
Об этом в интервью «Радио России Башкортостан» заявил член Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко.
«Новые КОИБы образца 2017 года — это отечественная разработка», — добавил Шевченко и уточнил, что МВТУ им. Баумана — ведущий технический вуз страны разработал всю математику.
«Отечественные товаропроизводители сделали оснастку, и эти КОИБы появятся уже в конце декабря 2017 года в республике. ЦИК РБ сделает презентацию нового оборудования, то есть покажет, как КОИБы работают, чтобы у всех желающих была возможность их протестировать».
По словам Евгений Шевченко, в Башкортостане КОИБами будет оснащено около 250 участков.
Выборы Президента Российской Федерации намечены на 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией, глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.