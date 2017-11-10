По требованию Путина Дубровский встретится с дольщиками и активистами «СтопГОКа»

«Мы подтверждаем наличие поручения Президента РФ Владимира Владимировича Путина губернатору Челябинской области Борису Дубровскому провести встречу с дольщиком компании “Речелстрой”, на которой необходимо еще раз дополнительно разъяснить перспективы продолжения и окончания строительства микрорайона. Такая встреча состоится сегодня, в пятницу. В понедельник также назначена встреча с представителем общественности, оспаривающим планы по строительству в Сосновском районе Томинского горно-обогатительного комбината. Поручение Президента РФ Владимира Путина о назначении таких встреч было исполнено», — прокомментировал Дмитрий Федечкин.