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11:53 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

По требованию Путина Дубровский встретится с дольщиками и активистами «СтопГОКа»

ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноября, ФедералПресс. По особому поручению президента России Владимира Путина губернатор Челябинской области встретится с дольщиками компании «Речелстрой», а также с представителями движения «СтопГОК». Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

«Мы подтверждаем наличие поручения Президента РФ Владимира Владимировича Путина губернатору Челябинской области Борису Дубровскому провести встречу с дольщиком компании “Речелстрой”, на которой необходимо еще раз дополнительно разъяснить перспективы продолжения и окончания строительства микрорайона. Такая встреча состоится сегодня, в пятницу. В понедельник также назначена встреча с представителем общественности, оспаривающим планы по строительству в Сосновском районе Томинского горно-обогатительного комбината. Поручение Президента РФ Владимира Путина о назначении таких встреч было исполнено», — прокомментировал Дмитрий Федечкин.

Напомним, лидер протестного движения «СтопГОК» Василий Московец заявил о якобы поступившем ему звонке президента России Владимира Путина.

В выложенной аудиозаписи человек, называющий себя главой государства, заявляет активисту: «Я разделяю вашу озабоченность. Думаю, что проекты подобного рода не должны решаться кулуарно и только на административном уровне, поскольку это касается интересов многих людей, проживающих в этом районе или микрорайоне. И так тяжелая ситуация в Челябинске с экологией».

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