КС приравнял встречи депутатов с гражданами к митингам

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Суд постановил, что встречи депутатов с избирателями в помещениях и на внутридомовых территориях не требуют уведомления, поскольку проходят в ограниченном пространстве. «Однако если проведение встречи на внутридворовой территории “перерастает” в митинг, такая встреча должна проводиться уже в соответствии с законодательством о публичных мероприятиях. Что касается признания возможности проведения встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, то это не предполагает автоматическое распространение на такие мероприятия в полном объеме всех правил, содержащихся в соответствующем законодательстве», — говорится в сообщении.

КС напомнил, что понятие «согласование публичного мероприятия» не предполагает, что орган публичной власти может запретить проведение мероприятия.

Суд допустил проведение незапланированных публичных встреч с депутатами по инициативе граждан, но подчеркнул, что такие мероприятия должны прекращаться, если возникнет опасность для граждан. Также КС подчеркнул, что Конституция напрямую не закрепляет институт встреч депутатов с избирателями, поэтому члены парламента могут использовать разные подходы для его урегулирования.