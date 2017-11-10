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11:50 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

КС приравнял встречи депутатов с гражданами к митингам

Конституционный суд (КС) России признал соответствующим Конституции требование согласования встреч депутатов с гражданами в форме митинга, при этом для проведения встреч в форме собрания согласование не требуется. «Из существующего перечня форм публичных мероприятий пригодными для достижения их цели являются лишь собрание и митинг, и только последний требует согласования», — сообщается на сайте КС.

Источник: Reuters

Суд постановил, что встречи депутатов с избирателями в помещениях и на внутридомовых территориях не требуют уведомления, поскольку проходят в ограниченном пространстве. «Однако если проведение встречи на внутридворовой территории “перерастает” в митинг, такая встреча должна проводиться уже в соответствии с законодательством о публичных мероприятиях. Что касается признания возможности проведения встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, то это не предполагает автоматическое распространение на такие мероприятия в полном объеме всех правил, содержащихся в соответствующем законодательстве», — говорится в сообщении.

КС напомнил, что понятие «согласование публичного мероприятия» не предполагает, что орган публичной власти может запретить проведение мероприятия.

Суд допустил проведение незапланированных публичных встреч с депутатами по инициативе граждан, но подчеркнул, что такие мероприятия должны прекращаться, если возникнет опасность для граждан. Также КС подчеркнул, что Конституция напрямую не закрепляет институт встреч депутатов с избирателями, поэтому члены парламента могут использовать разные подходы для его урегулирования.

В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект, который уточняет правила проведения публичных мероприятий, прописанных в законе «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». По инициативе властей, организаторы митингов должны называть не только цели, ради которых они выводят людей на улицу, но и «вопросы, являющиеся причинами проведения» митинга.

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7 ноября© Ньюстюб
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