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12:06 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Максим Решетников поручил создать программу развития цифровой экономики Прикамья

ПЕРМЬ, 10 ноября, ФедералПресс. Губернатор Пермского края поручил создать и внедрить в Пермском крае программу развития цифровой экономики. Вопросы ликвидации цифрового неравенства и развития связи обсуждались на сегодняшнем заседании правительства региона.

Максим Решетников напомнил, что в сентябре президент России в ходе визита в Пермь высоко оценил потенциал города и региона в сфере информационных технологий. «Неделю назад мы провели большую встречу в формате стратегической сессии. Обсуждали широкий перечень тем, подготовку кадров, систему образования в этой сфере. Обсуждали внедрение этих технологий, «Умный город», интернета вещей, в медицине.

В конечном итоге, все то, что обсуждалось, нужно собрать в единую программу развития цифровой экономики Пермского края. И тогда конкретную систему мер на второй встрече с представителями IT-сферы еще раз обсудить. После этого предложения взять в программу, — предложил Решетников.

Министр информационного развития и связи Пермского края Павел Шевыров подтвердил, что работа по созданию программы развития цифровой экономики. «Программа будет рассчитана на 3−5 лет. Она будет учитывать как государственную поддержку, так и планы развития самих компаний», — доложил министр.

Глава ведомства доложил также об исполнении программы ликвидации цифрового неравенства. По состоянию на январь 2017 года в регионе порядка 305 населенных пунктов с численностью жителей от 250 до 500 человек имели затруднения с сотовой связью и наличием интернета.

«Исполнитель программы в Пермском крае — “Ростелеком”, — напомнил Шевыров. — В рамках проекта в населенные пункты проводится оптическая связь, ставится точка коллективного доступа, позволяющая подключаться абонентам по Wi Fi со скоростью не менее 10 Мбит/с на каждое соединение. Появляется техническая возможность подключать домохозяйства в этих населенных пунктах, объекты социальной инфраструктуры, бизнес и так далее». Из 305 населенных пунктов, включенных в проекте, 58 подключены к интернету в 2015—2017 годах. 247 будут подключены в 2017—2019 годы. Из них 33 подключены в этом году — доступ к «всемирной паутине» получили 10 тыс проживающих в них человек.

Второе направление данной работы — более крупные населенные пункты, не попавшие в программу устранения. «Таких населенных пунктов у нас всего240. В 129 у нас уже есть интернет. Наша задача обеспечить еще 111 населенных пунктов. При этом 8 из них мы уже подключили в течение года. Более 7 тыс. жителей получили доступ к интернету», — доложил Шевыров.

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