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11:58 (мск), источник: Nakanune.ru

Дубровский передал Путину проекты развития Челябинска до 2020 года и экологические наработки

Владимиру Путину во время его визита на Южный Урал были представлены инфраструктурные проекты развития региона, включая концепцию «соединения» Челябинска с Екатеринбургом, а также переданы предложения по улучшению экологической ситуации в регионе.

Об этом заявил губернатор Борис Дубровский, комментируя итоги XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам главы региона, очень важно обратить внимание на то, какой интерес Путин и Назарбаев проявили к проекту высокоскоростного железнодорожного сообщения «Москва-Пекин», его составной части, соединяющей Челябинск и Екатеринбург, и трассировки через Астану. Причем, такая положительная, вовлеченная реакция президента Казахстана к теме ВСМ мной отмечена впервые.

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«Это — сигнал челябинскому бизнесу и промышленникам. Именно сейчас существует возможность встроиться в этот амбициозный, беспрецедентный по масштабу инфраструктурный проект… это гарантированный фронт работы с горизонтом планирования в 25−30 лет», — отметил Дубровский.

Он также рассказал, что удалось использовать возможность представить Путину планы инфраструктурного развития Челябинска до 2020 года, ключевыми объектами которого станут строительство большого и малого конгресс-холлов, реконструкция аэропорта, расширение гостиничного фонда, благоустройство набережной. Отметим, что регион претендует на проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

Губернатор в этом контексте упомянул интенсивное развитие городской среды столицы Южного Урала, амбиции соседей по проведению всемирной выставки «EXPO-2025» в Екатеринбурге, соединение двух городов-миллионников современным высокоскоростным железнодорожным сообщением.

Кроме того, стало известно, что президенту России переданы предложения южноуральских властей по решению экологических проблем в регионе, улучшению системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха. Предлагаемые меры, напомним, касаются квотирования вредных выбросов, в настоящее время региональные власти не имеют рычагов для воздействия на предприятия, которые загрязняют воздух.

Дубровский добавил, что визит президента России Владимира Владимировича Путина в Челябинскую область и XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана прошли на самом высоком организационном и событийном уровне, а качество подготовки мероприятия подтвердило обоснованность притязаний на проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске.

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