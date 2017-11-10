Байбек: из-за платных парковок начались жалобы на авто во дворах
Аким Алматы Бауыржан Байбек рассказал свое видение, как горожанам стоило бы бороться с парковками автомобилей во дворах и в целом поддерживать порядок в собственном дворе.
Аким Алматы Бауыржан Байбек рассказал свое видение, как горожанам стоило бы бороться с парковками автомобилей во дворах и в целом поддерживать порядок в собственном дворе.
«Недавно я встречался с жителями, женщина подошла и сказала: «Cпасибо! Раньше наши мужья сидели и пили, дети
В качестве примера, как бороться со стихийной парковкой во дворах, он предложил собирать деньги со всех жильцов дома и устанавливать шлагбаумы. Что касается порядка во дворах, то, по его словам, он бы хотел помочь убрать мусор, однако у него есть много других серьезных работ.