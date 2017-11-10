Байбек: из-за платных парковок начались жалобы на авто во дворах

«Недавно я встречался с жителями, женщина подошла и сказала: «Cпасибо! Раньше наши мужья сидели и пили, дети где-то ходили, мы, соседи, друг друга не знали. Такую площадку сделали, сейчас теперь очередь стоит, кто будет в баскетбол играть, все стали спортом заниматься, стали с соседями общаться», — рассказал Байбек на брифинге в службе центральных коммуникаций.

В качестве примера, как бороться со стихийной парковкой во дворах, он предложил собирать деньги со всех жильцов дома и устанавливать шлагбаумы. Что касается порядка во дворах, то, по его словам, он бы хотел помочь убрать мусор, однако у него есть много других серьезных работ.