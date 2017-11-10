Новосибирск ведет переговоры о выделении трансфертов из вышестоящих бюджетов

«Мы трезво как никогда оцениваем состояние доходной части бюджета и не намерены ее преувеличивать, чтобы не ставить себя в сложное положение по неисполнению бюджета в следующем году. Отсюда и параметры бюджета — они смотрятся более ужатыми по сравнению с предыдущими годами, потому что мы не можем в этой ситуации обманывать самих себя и показывать надутые цифры. Дальше будем работать и с депутатами, и с вышестоящими бюджетами. Такая работа достаточно продуктивно уже сегодня продвигается, работа и с Законодательным собранием, и с правительством Новосибирской области», — отметил Локоть.