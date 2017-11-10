Новосибирск ведет переговоры о выделении трансфертов из вышестоящих бюджетов
Мэр Анатолий Локоть назвал бюджет развития города в том проекте, который сейчас представлен, шагреневой кожей, которая постоянно уменьшается в размерах.
Мэр Анатолий Локоть назвал бюджет развития города в том проекте, который сейчас представлен, шагреневой кожей, которая постоянно уменьшается в размерах.
НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Новосибирска ведут переговоры о предоставлении трансфертов из вышестоящих бюджетов для погашения планируемого дефицита на следующий год. Об этом в пятницу сообщил журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
«Мы трезво как никогда оцениваем состояние доходной части бюджета и не намерены ее преувеличивать, чтобы не ставить себя в сложное положение по неисполнению бюджета в следующем году. Отсюда и параметры бюджета — они смотрятся более ужатыми по сравнению с предыдущими годами, потому что мы не можем в этой ситуации обманывать самих себя и показывать надутые цифры. Дальше будем работать и с депутатами, и с вышестоящими бюджетами. Такая работа достаточно продуктивно уже сегодня продвигается, работа и с Законодательным собранием, и с правительством Новосибирской области», — отметил Локоть.
Мэр Новосибирска также назвал бюджет развития в том проекте, который сейчас представлен, шагреневой кожей, которая постоянно уменьшается в размерах. По прогнозу, доходы города в 2018 году запланированы в размере 37,51 млрд рублей, расходы — на уровне 38,86 млрд рублей. Таким образом, в 2018 году запланирован дефицит в размере 1,35 млрд рублей. В текущем году разница между доходной и расходной частями составляет лишь 789 млн рублей.
Ранее сообщалось, что 2 ноября Законодательное собрание региона в первом чтении приняло бюджет Новосибирской области на 2018 год. Доходная часть в следующем году составит 119,07 млрд рублей. Расходы прогнозируются на уровне 121,28 млрд рублей, в проекте бюджета предусмотрен технический дефицит в 2,2 млрд рублей. Размеры трансферта Новосибирску из регионального бюджета пока уточняются.