Минприроды назначило и.о. директора «Заповедного Прибайкалья»

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Минприроды РФ назначило исполняющим обязанности директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умара Рамазанова, который до этого являлся заместителем руководителя по административно-правовой работе.

30 октября текущего года министр природных ресурсов и экологии РФ подписал приказ о расторжении трудового договора с директором заповедника Михаилом Яблоковым без объяснения причин.

По информации пресс-службы, Умар Рамазанов родился в 1985 году в Нижнеудинском районе Иркутской области. Окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «юриспруденция». В 2013 году начал работать в юридическом отделе Прибайкальского национального парка.