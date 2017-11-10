Минприроды назначило и.о. директора «Заповедного Прибайкалья»
Прежнего директора заповедника уволили без объяснения причин.
Прежнего директора заповедника уволили без объяснения причин.
Минприроды РФ назначило исполняющим обязанности директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умара Рамазанова, который до этого являлся заместителем руководителя по
30 октября текущего года министр природных ресурсов и экологии РФ подписал приказ о расторжении трудового договора с директором заповедника Михаилом Яблоковым без объяснения причин.
По информации
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» создано в 2014 году. В его составе четыре особо охраняемых природных территории федерального значения: заповедник «Байкало-Ленский», Прибайкальский национальный парк, заказники «Тофаларский» и «Красный Яр». Общая территория «Заповедного Прибайкалья» составляет 1 млн 259 тыс. га.