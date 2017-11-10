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13:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Минприроды назначило и.о. директора «Заповедного Прибайкалья»

Прежнего директора заповедника уволили без объяснения причин.

Источник: Reuters

Минприроды РФ назначило исполняющим обязанности директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умара Рамазанова, который до этого являлся заместителем руководителя по административно-правовой работе.

30 октября текущего года министр природных ресурсов и экологии РФ подписал приказ о расторжении трудового договора с директором заповедника Михаилом Яблоковым без объяснения причин.

По информации пресс-службы, Умар Рамазанов родился в 1985 году в Нижнеудинском районе Иркутской области. Окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «юриспруденция». В 2013 году начал работать в юридическом отделе Прибайкальского национального парка.

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» создано в 2014 году. В его составе четыре особо охраняемых природных территории федерального значения: заповедник «Байкало-Ленский», Прибайкальский национальный парк, заказники «Тофаларский» и «Красный Яр». Общая территория «Заповедного Прибайкалья» составляет 1 млн 259 тыс. га.

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