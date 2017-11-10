Ксения Собчак ищет руководителя своего предвыборного штаба на Южном Урале

В команде Ксении Собчак начал работу Тимур Валеев — исполнительный директор «Открытой России» Михаила Ходорковского.

Его задача выстроить региональную сетку предвыборных штабов кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Планируется открытие штабов для агитаций и сбора подписей в Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени. На данный момент проходит конкурс на позиции руководителя и юриста предвыборного штаба Ксении Собчак, а также сбор заявок от волонтеров.

«Мы начали формировать предвыборные штабы. Присоединяйтесь. Каждый день мы будем рассказывать о ходе нашей региональной работы по сбору подписей штаба “Ксения Собчак против всех”. На сайте на сегодняшний день зарегистрировалось больше 20 тысяч человек, и теперь наша задача — сделать так, чтобы все те, кто подал заявки, полноценно присоединились к нашей команде. Вы спрашивали, где же у Собчак сетка агитаторов? Собственно, именно с ними я вел переговоры последнее время», — сообщил руководитель региональной сети штабов Ксении Собчак Тимур Валеев.

Команды в регионах будут решать три очевидных задачи. Это агитация, мобилизация сторонников и сбор подписей.

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«Как Собчак пойдет на выборы — от партии или самовыдвиженцем, по словам Валеева, пока не решено: подписи придется собирать в любом случае. Для регистрации кандидатом в президенты Российской Федерации Ксении Собчак необходимо 300 тысяч заверенных подписей избирателей. Для сравнения, штабы Алексея Навального в разных регионах работают над сбором и верификацией подписей с конца весны. Основатель “Открытой России” и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский помогать финансово кампании Собчак не собирается», — подчеркнул Валеев.

Известно, что уже частично сформировали команды в следующих регионах: Казань, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Томск, Тюмень, Саратов и Санкт-Петербург. Первые штабы начнут работать уже через пару недель.

«Если вы считаете, что лучше всего подходите на роль координатора регионального штаба, а вам стало известно, что это место уже занял кто-то другой, то здоровая конкуренция и свежие идеи еще ничью команду не портили. Обязательно пишите нам: komanda@sobchakprotivvseh.ru, и вместе мы точно создадим крепкую структуру. Параллельно с поиском самых классных людей мы начали подбирать помещения, разрабатывать агитматериалы и всю сувенирную продукцию. У вас есть самые свежие идеи и вы считаете, что лучше всех в этих областях? — Тоже пишите на почту: komanda@sobchakprotivvseh.ru», — сообщил Валеев.

Ранее сообщалось, что в команду Собчак вошел блогер Рустем Адагамов, который будет помогать ее продвижению в социальных сетях. Между тем, часть сотрудников штаба уже успела покинуть его — в полном составе это сделала группа политтехнолога Алексея Ситникова.

Напомним, Ксения Собчак озвучила состав своего предвыборного штаба 24 октября. Начальником штаба стал Игорь Малашенко — политолог, работавший с Борисом Ельциным в 1996 году.

Напомним, ранее за сбор подписей отвечал политтехнолог Алексей Ситников. На прошедшей неделе он покинул предвыборный штаб, уведя с собой еще несколько служащих.

По его словам, в процессе поездки Собчак на семинары в Екатеринбург и Краснодар члены штаба скидывались «кто сколько может» на билеты пресс-секретарю, оператору и охране. «И так во всем, все непонятно, и вся кампания была придумана на коленке».