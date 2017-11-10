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13:26 (мск), источник: PROUFU.ru

В Правительстве Башкирии создается новое ведомство

В коридорах Белого дома и ряда министерств готовятся к созданию нового ведомства в составе Правительства РБ — Государственного комитета по внешнеэкономическим связям.

В этом свете приобретаю смысл слова Рустэма Хамитова на встрече с послом по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаилом Белым.

— Мы готовы к тому, чтобы МИД рекомендовал Уфу и Башкортостан для открытия вновь создаваемых консульств зарубежных стран. Мы вполне могли бы проводить у себя такую работу, потому что материально, организационно и интеллектуально к этому готовы, — заявил Рустэм Хамитов. — Если в Уфе появится еще три-четыре консульства, мы воспримем это с удовольствием. Нам это нужно для работы, — сказал тогда Глава РБ.

О серьезности планов по созданию новой структуры свидетельствует процесс согласования проекта Указа Главы РБ по созданию нового госкомитета. Предполагается, что он станет «республиканским органом исполнительной власти в сфере международного и межрегионального сотрудничества Республики Башкортостан».

Предполагается, что часть своих функций в создаваемый государственный комитет передадут Администрация Главы РБ, Управление делами Главы РБ и Минэкономразвития РБ.

Примечательно, что долгое время такая структура в системе Министерства промышленности и внешнеэкономических связей РБ уже существовала, а затем с приходом Рустэма Хамитова была упразднена.

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