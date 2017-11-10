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12:45 (мск), источник: Фонтанка

Депутаты хотят избавиться от кальянных в жилых домах Петербурга

Объявить вне закона кальянные в жилых домах предложили депутаты Законодательного собрания Петербурга. Законопроект 10 ноября одобрил парламентский комитет по законодательству.

Источник: Reuters

Проектом предлагается запретить курение кальянов в нежилых помещениях многоквартирных домов, а также в пристройках и зданиях, расположенных во дворах. За несоблюдение требований нарушителям будет грозить штраф (для должностных лиц — до 20 тысяч рублей, для компаний — до 50 тысяч рублей).

Законопроект на заседании поддержал председатель совета дома 16 по улице Егорова Владимир Воронцов. Он рассказал о том, что уже не первый год жители ведут борьбу с расположенной во дворе кальянной, однако жалобы в МЧС и проверки не дают должных результатов — заведение продолжает работать. Представитель МЧС полковник Юрий Блохин в свою очередь заявил, что действующие правила ограничивают частоту инспекций кальянных, а проверка раз в три года обычно заканчивается в лучшем случае предписанием.

Единоросс Сергей Купченко отметил неучтённый законодательством момент. По его словам, сейчас невозможно оштрафовать заведение за организацию курения кальяна, если сам кальян в момент проверки никто не курит.

Против запретительных мер выступил представитель «Партии Роста» Сергей Трохманенко, заметив, что действующие запреты только ухудшают ситуацию. Например, после запрета курения сигарет в кафе у входа в заведения регулярно стоят толпы курильщиков, дымя на прохожих и загораживая половину тротуара.

Ещё один аргумент ввёл председатель комитета по законодательству Денис Четырбок, отметивший, что кальяны — это не русская народная забава и они пришли к нам извне. Также он обратил внимание на вред здоровью от подобного курения. «Есть много мнений относительно степени вреда здоровью, которые причиняет курение кальянов. Но однозначно можно сказать, что в тех условиях, в которых сейчас располагаются кальянные, а это, как правило, подвальные и полуподвальные помещения жилых домов, такие заведения становятся бомбой замедленного действия. Никто не знает, когда из курительной трубки вылезет вирусный джин, который не исполнит желания, а подкинет массу проблем», — добавил Четырбок.

Предполагается, что в ближайшее время документ рассмотрят на пленарном заседании парламент. Ранее Законодательное собрание одобрило закон, запрещающий посещать кальянные несовершеннолетним.

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