Байбек рассказал, где можно пообедать за 500 тенге
Аким города считает, что в Алматы немало подобных заведений.
Аким города считает, что в Алматы немало подобных заведений.
— К примеру, «Каганат» (сеть столовых). У нас очень много недорогих кафе, донерных. У нас достаточно много доступных, недорогих заведений, где можно купить суп, горячее блюдо на эту сумму, естественно, без спиртного, — ответил Бауыржан Байбек, на соответствующий вопрос журналиста в СЦК. Об этом сообщает «Казахстанская правда».
Кроме этого, он рассказал историю иностранного туриста, который отдохнул несколько дней в Алматы за 57 тыс. тенге.
— Недавно к нам в город приезжал иностранный турист и написал в социальных сетях, что он приехал в город с 57 тысячами тенге и отдохнул несколько дней. Когда я приехал два года назад в город, у нас было очень мало хостелов. Отелей было много, а хостелов нет. Сейчас их у нас порядка 80. Они соответствуют европейским стандартам, — резюмировал алматинский аким.
Как сообщал ранее Forbes.kz, выступая на
— Сегодня иностранцу в ресторане можно за 500 тенге вкусно покушать. Это очень дешево.
Слова Байбека вызвали бурную реакцию в социальных сетях.