Филип обсудил с Либерманом сотрудничество в области обороны
Премьер Молдовы выступил за активизацию партнерских отношений оборонных ведомств РМ и Израиля.
Премьер Молдовы выступил за активизацию партнерских отношений оборонных ведомств РМ и Израиля.
КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Глава правительства Молдовы Павел Филип сообщил о заинтересованности страны в активизации партнерства между Минобороны Молдовы и аналогичной структурой Израиля. Об этом он сообщил главе Минобороны этой страны Авигдору Либерману в ходе их совместной встречи, подчеркнули в
«Наша страна открыта к подписанию двустороннего соглашения о сотрудничестве в
В свою очередь, Либерман поприветствовал интерес, который проявляют молдавские власти в развитии двусторонних отношений, в том числе в сфере обороны.
Стороны также обменялись мнениями о важности прилагать совместные усилия в борьбе с терроризмом, с незаконной миграцией, торговлей людьми и противодействовать наркоторговле.
По итогам встречи премьер подарил Либерману генеалогическое древо его семьи, корни которой — в Оргееве.
В свою очередь, министр обороны Израиля подчеркнул, что гордится тем, что родился в Молдове и учился в Кишиневе.