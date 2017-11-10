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12:49 (мск), источник: "Российская газета"

Посол Беларуси в России встретился со студентами нижегородских университетов

9 ноября 2017 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации Игоря Петришенко со студентами нижегородских вузов, планирующих связать свою будущую профессиональную деятельность с международными отношениями, а также с белорусскими студентами-первокурсниками, обучающимися в МГИМО.

Источник: embassybel.ru

Отвечая на многочисленные вопросы молодежи, Игорь Петришенко подчеркнул: «Союзное государство — это неотъемлемая часть нашей с вами жизни. Давайте представим ситуацию, когда нет ни этого интеграционного образования, ни его достижений. Уберем из нашей повседневной жизни, например, равенство прав наших граждан, совместные проекты в науке и промышленности, культурно-информационный обмен, свободу перемещения, скоординированные внешнеполитические действия на международных площадках, единый оборонительный щит, наконец. Так, мне кажется, можно лучше понять, что нам дает Союзное государство».

В ходе обсуждения вопроса относительно трудностей, с которыми сталкиваются государства-члены ЕАЭС при формировании интеграционного пространства, Посол Беларуси отметил, что главным является имеющееся у сторон желание искать взаимоприемлемые решения возникающих проблем.

Особое внимание было уделено перспективным совместным проектам Беларуси и России в торгово-экономической сфере, сотрудничеству с Китаем, а также проблеме противостояния попыткам пересмотра истории. Игорь Петришенко отметил важность сохранения нашей общей исторической памяти, и, прежде всего, памяти о Великой Отечественной войне, о Великой Победе, подчеркнув, что «нам приходится отстаивать историческую правду, бороться за нее».

В рамках мероприятия студенты ознакомились с историческим зданием Посольства, а также с Деловым и культурным комплексом дипмиссии, сообщается на сайте Посольства Беларуси в России.

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