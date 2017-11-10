Алиханов завершил формирование правительства Калининградской области

Источник: Аргументы и факты

Глава региона продолжит исполнять обязанности председателя правительства. Его замами назначены Эдуард Батанов (координирует финансы, бюджет, госзакупки, информационные технологии, связь) и Алексей Родин, на которого помимо этого возложена ответственность за работу аппарата правительства в целом.

В состав правительства в качестве заместителей председателя правительства утверждены семь человек: Илья Баринов (курирует приоритетные нацпроекты «Образование» и «Здоровье», демографию, здравоохранение, образование, социальную политику и труд, занятость, защиту детей), Гарри Гольдман (курирует культуру, архивное дело, туризм, градостроение, сохранение объектов культурного наследия), Наталья Ищенко (курирует вопросы физической культуры и спорта, молодежной политики, военно-патриотического воспитания), Александр Рольбинов (курирует транспортный комплекс, дорожное хозяйство, подготовку к ЧМ-2018), Александр Торба (курирует местное самоуправление, взаимодействие с Избиркомом, Общественной палатой Калининградской области и общественными объединениями, казачество), Максим Федосеев (курирует строительство, ЖКХ, газификацию), Александр Шендерюк-Жидков (курирует вопросы реализации стратегии социально-экономического развития региона, работу МФЦ, промышленность, предпринимательство, потребительский рынок, агропромышленный и сельскохозяйственный комплексы, водные отношения, недра, охрану окружающей среды, благоустройство, природопользование и лесное хозяйство).

Также в состав правительства вошли полномочный представитель губернатора Калининградской области в Калининградской областной Думе Татьяна Шарова и 12 министров:

министр развития инфраструктуры Елена Дятлова

министр по культуре и туризму Андрей Ермак

Андрей Ермак министр здравоохранения Александр Кравченко

министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков

министр финансов Калининградской области Виктор Порембский

министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер

министр экономики Нинель Салагаева

министр регионального контроля (надзора) Елена Серая

Елена Серая министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин

министр образования Светлана Трусенева

министр сельского хозяйства Наталья Шевцова

министр-руководитель (директор) Агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова.

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