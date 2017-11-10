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13:41 (мск), источник: АиФ Калининград

Алиханов завершил формирование правительства Калининградской области

Избранный в сентябре 2017 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов завершил формирование состава регионального правительства.

Источник: Аргументы и факты

Глава региона продолжит исполнять обязанности председателя правительства. Его замами назначены Эдуард Батанов (координирует финансы, бюджет, госзакупки, информационные технологии, связь) и Алексей Родин, на которого помимо этого возложена ответственность за работу аппарата правительства в целом.

В состав правительства в качестве заместителей председателя правительства утверждены семь человек: Илья Баринов (курирует приоритетные нацпроекты «Образование» и «Здоровье», демографию, здравоохранение, образование, социальную политику и труд, занятость, защиту детей), Гарри Гольдман (курирует культуру, архивное дело, туризм, градостроение, сохранение объектов культурного наследия), Наталья Ищенко (курирует вопросы физической культуры и спорта, молодежной политики, военно-патриотического воспитания), Александр Рольбинов (курирует транспортный комплекс, дорожное хозяйство, подготовку к ЧМ-2018), Александр Торба (курирует местное самоуправление, взаимодействие с Избиркомом, Общественной палатой Калининградской области и общественными объединениями, казачество), Максим Федосеев (курирует строительство, ЖКХ, газификацию), Александр Шендерюк-Жидков (курирует вопросы реализации стратегии социально-экономического развития региона, работу МФЦ, промышленность, предпринимательство, потребительский рынок, агропромышленный и сельскохозяйственный комплексы, водные отношения, недра, охрану окружающей среды, благоустройство, природопользование и лесное хозяйство).

Также в состав правительства вошли полномочный представитель губернатора Калининградской области в Калининградской областной Думе Татьяна Шарова и 12 министров:

  • министр развития инфраструктуры Елена Дятлова
  • министр по культуре и туризму Андрей Ермак
  • министр здравоохранения Александр Кравченко
  • министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков
  • министр финансов Калининградской области Виктор Порембский
  • министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер
  • министр экономики Нинель Салагаева
  • министр регионального контроля (надзора) Елена Серая
  • министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин
  • министр образования Светлана Трусенева
  • министр сельского хозяйства Наталья Шевцова
  • министр-руководитель (директор) Агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова.

Кстати

Несколько членов правительства вошли в его состав не только как заместители председателя правительства, но и как руководители органов исполнительной власти: Наталья Ищенко возглавляет министерство спорта Калининградской области, Александр Торба — министерство по муниципальному развитию и внутренней политике, Максим Федосеев — министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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