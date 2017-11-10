Алиханов завершил формирование правительства Калининградской области
Избранный в сентябре 2017 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов завершил формирование состава регионального правительства.
Избранный в сентябре 2017 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов завершил формирование состава регионального правительства.
Глава региона продолжит исполнять обязанности председателя правительства. Его замами назначены Эдуард Батанов (координирует финансы, бюджет, госзакупки, информационные технологии, связь) и Алексей Родин, на которого помимо этого возложена ответственность за работу аппарата правительства в целом.
В состав правительства в качестве заместителей председателя правительства утверждены семь человек: Илья Баринов (курирует приоритетные нацпроекты «Образование» и «Здоровье», демографию, здравоохранение, образование, социальную политику и труд, занятость, защиту детей), Гарри Гольдман (курирует культуру, архивное дело, туризм, градостроение, сохранение объектов культурного наследия), Наталья Ищенко (курирует вопросы физической культуры и спорта, молодежной политики,
Также в состав правительства вошли полномочный представитель губернатора Калининградской области в Калининградской областной Думе Татьяна Шарова и 12 министров:
Кстати
Несколько членов правительства вошли в его состав не только как заместители председателя правительства, но и как руководители органов исполнительной власти: Наталья Ищенко возглавляет министерство спорта Калининградской области, Александр Торба — министерство по муниципальному развитию и внутренней политике, Максим Федосеев — министерство строительства и