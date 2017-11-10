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13:09 (мск), источник: Noi.md

Бывший глава Приднестровья зовет граждан на протест

Бывший президент непризнанной ПМР Евгений Шевчук призвал жителей региона присоединиться к акции протеста, которую проводит 11 ноября в Тирасполе местная компартия (ПКП).

Источник: Noi.md

Он заявил в видеообращении с набережной Невы в Санк-Петербурге, что акцию можно продолжить «пикетированием государственных учреждений, а также переходом к бессрочной забастовке всех трудящихся». Он раскритиковал власти в Приднестровье за «обвал на 40% местного рубля по отношению к основным валютам; двукратном росте цен на лекарства и на часть основных продуктов».

«Это еще не предел, налицо политическое и экономическое банкротство олигархической власти. Год, как находится у власти нынешний президент (Вадим Красносельский — “И.”) и два года, как пребывает у ее кормила Верховный совет (ВС), подконтрольный в массе своей олигархам. Но ситуация в Приднестровье продолжает ухудшаться. Зато растут товарные потоки контрабанды из Украины. Некоторые эксперты говорят, что вдвое. Олигархи продолжают свою противоправную деятельность», — полагает Шевчук, призвав президента и ВС «добровольно уйти в отставку».

По его словам, что «только народ способен установить в Приднестровье порядок, а не олигарх (Виктор) Гушан (глава “Шерифа” — холдинга-монополиста в регионе — “И.”)». Бывший лидер региона уверен, что только «досрочные выборы ВС и президента способны остановить хаос в республике». В конце июня ВС Приднестровья лишил Шевчука неприкосновенности, разрешив привлечение его к уголовной ответственности. В тот же день Шевчук покинул Приднестровье, уехав в Кишинев под предлогом того, что на него «готовилось покушение, спланированное главой холдинга “Шериф”». Против Шевчука в Приднестровье возбуждено шесть уголовных дел за коррупцию. Позже их объединили в одно и наложили гриф «секретно». В конце июля МВД Молдовы взяло под охрану Шевчука и членов его семьи. Затем он покинул пределы РМ.

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