Бывший глава Приднестровья зовет граждан на протест

Источник: Noi.md

Он заявил в видеообращении с набережной Невы в Санк-Петербурге, что акцию можно продолжить «пикетированием государственных учреждений, а также переходом к бессрочной забастовке всех трудящихся». Он раскритиковал власти в Приднестровье за «обвал на 40% местного рубля по отношению к основным валютам; двукратном росте цен на лекарства и на часть основных продуктов».

«Это еще не предел, налицо политическое и экономическое банкротство олигархической власти. Год, как находится у власти нынешний президент (Вадим Красносельский — “И.”) и два года, как пребывает у ее кормила Верховный совет (ВС), подконтрольный в массе своей олигархам. Но ситуация в Приднестровье продолжает ухудшаться. Зато растут товарные потоки контрабанды из Украины. Некоторые эксперты говорят, что вдвое. Олигархи продолжают свою противоправную деятельность», — полагает Шевчук, призвав президента и ВС «добровольно уйти в отставку».