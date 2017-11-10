Бывший глава Приднестровья зовет граждан на протест
Бывший президент непризнанной ПМР Евгений Шевчук призвал жителей региона присоединиться к акции протеста, которую проводит 11 ноября в Тирасполе местная компартия (ПКП).
Бывший президент непризнанной ПМР Евгений Шевчук призвал жителей региона присоединиться к акции протеста, которую проводит 11 ноября в Тирасполе местная компартия (ПКП).
Он заявил в видеообращении с набережной Невы в
«Это еще не предел, налицо политическое и экономическое банкротство олигархической власти. Год, как находится у власти нынешний президент (Вадим Красносельский — “И.”) и два года, как пребывает у ее кормила Верховный совет (ВС), подконтрольный в массе своей олигархам. Но ситуация в Приднестровье продолжает ухудшаться. Зато растут товарные потоки контрабанды из Украины. Некоторые эксперты говорят, что вдвое. Олигархи продолжают свою противоправную деятельность», — полагает Шевчук, призвав президента и ВС «добровольно уйти в отставку».
По его словам, что «только народ способен установить в Приднестровье порядок, а не олигарх (Виктор) Гушан (глава “Шерифа” —