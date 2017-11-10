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13:08 (мск), источник: Noi.md

МИД РФ: Россия будет дружить с нейтральной Молдовой

Россия настроена на долгосрочное развитие дружественных партнерских отношений с нейтральной Молдовой, опирающихся на давние исторические связи между народами двух стран.

Источник: Noi.md

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос молдавского канала «Акцент ТВ» об оценке годовщины избрания в Молдове президента, выступающего за улучшение отношений с Россией, с точки зрения развития российско-молдавских отношений, учитывая, что в Молдове де-факто есть двоевластие в руководстве внешней политикой.

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Мария Захарова отметила, что 13 ноября исполняется годовщина избрания Игоря Додона президентом Молдовы, и на этом посту он предпринял целый ряд конкретных шагов по налаживанию сотрудничества Молдовы с Россией, ЕАЭС, а также в рамках СНГ. В текущем году состоялось шесть встреч президента Российской Федерации Владимира Путина с Игорем Додоном. Налажен устойчивый диалог по широкому кругу вопросов, позволяющий вести поиск решений наиболее актуальных проблем двусторонней повестки дня. Достигнутые по итогам встреч глав государств договоренности позволили активизировать торгово-экономическое сотрудничество двух государств. Существенно вырос экспорт молдавских товаров на российский рынок, удалось решить ряд проблем молдавских трудовых мигрантов в России. В марте Игорь Додон подал заявку на предоставление Молдове статуса наблюдателя при ЕАЭС, а в апреле — президентом Молдовы и председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграном Саркисяном был подписан Меморандум о сотрудничестве между Молдовой и ЕЭК.

Как отметила Мария Захарова, положительной оценки заслуживают усилия, направленные на продвижение диалога с руководством Приднестровья. Состоялись две встречи Игоря Додона с главой Приднестровья Вадимом Красносельским. Наметился незначительный прогресс в решении ряда практических вопросов приднестровского урегулирования. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что, к сожалению, сложившееся на сегодняшний день в Молдове внутриполитическое противостояние между ветвями власти не позволяет в полной мере реализовать инициативы президента РМ, более широко раскрыть потенциал росийско-молдавского сотрудничества. Более того, правительство и парламентское большинство Молдовы в последнее время предприняли ряд шагов по ограничению полномочий Президента. Имеют место и откровенные антироссийские акции. По словам Марии Захаровой, тем не менее, российская сторона настроена на долгосрочное развитие дружественных партнерских отношений с нейтральной Молдовой, опирающихся на давние исторические связи между нашими народами.

«Надеемся, что нынешний непростой этап в развитии этой страны будет преодолен. Желаем успехов как президенту Игорю Додону в его деятельности на благо молдавского народа, укрепления российско-молдавского сотрудничества, так и всему дружественному молдавскому народу», — заявила Мария Захарова.

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