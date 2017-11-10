МИД РФ: Россия будет дружить с нейтральной Молдовой
Россия настроена на долгосрочное развитие дружественных партнерских отношений с нейтральной Молдовой, опирающихся на давние исторические связи между народами двух стран.
Россия настроена на долгосрочное развитие дружественных партнерских отношений с нейтральной Молдовой, опирающихся на давние исторические связи между народами двух стран.
Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос молдавского канала «Акцент ТВ» об оценке годовщины избрания в Молдове президента, выступающего за улучшение отношений с Россией, с точки зрения развития
Мария Захарова отметила, что 13 ноября исполняется годовщина избрания Игоря Додона президентом Молдовы, и на этом посту он предпринял целый ряд конкретных шагов по налаживанию сотрудничества Молдовы с Россией, ЕАЭС, а также в рамках СНГ. В текущем году состоялось шесть встреч президента Российской Федерации Владимира Путина с Игорем Додоном. Налажен устойчивый диалог по широкому кругу вопросов, позволяющий вести поиск решений наиболее актуальных проблем двусторонней повестки дня. Достигнутые по итогам встреч глав государств договоренности позволили активизировать
Как отметила Мария Захарова, положительной оценки заслуживают усилия, направленные на продвижение диалога с руководством Приднестровья. Состоялись две встречи Игоря Додона с главой Приднестровья Вадимом Красносельским. Наметился незначительный прогресс в решении ряда практических вопросов приднестровского урегулирования. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что, к сожалению, сложившееся на сегодняшний день в Молдове внутриполитическое противостояние между ветвями власти не позволяет в полной мере реализовать инициативы президента РМ, более широко раскрыть потенциал
«Надеемся, что нынешний непростой этап в развитии этой страны будет преодолен. Желаем успехов как президенту Игорю Додону в его деятельности на благо молдавского народа, укрепления