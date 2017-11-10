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13:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор Воронежской области и председатель облдумы поздравили сотрудников ОВД

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и председатель облдумы Владимир Нетесов поздравили сотрудников и ветеранов органов внутренних дел (ОВД) с профессиональным праздником. День сотрудника ОВД РФ отмечается в пятницу, 10 ноября.

Источник: РИА "Новости"

Первые лица региона отметили, что от уровня обеспечения правопорядка «напрямую зависят безопасность и благополучие жителей региона, его инвестиционная привлекательность и общая репутация».

— Крайне важно, чтобы в обществе укреплялся авторитет правоохранительной системы, ее деятельность строго соответствовала букве закона, становилась более открытой и эффективной. С этой целью органы государственной власти области уделяют большое внимание совместному решению задач, стоящих перед ОВД, — подчеркнули Алексей Гордеев и Владимир Нетесов.

Они добавили, что успех «в деле защиты законности» во многом определяется профессиональными и нравственными качествами каждого полицейского.

— Воронежские стражи порядка стремятся с достоинством и честью исполнять свой служебный долг, проявляя порядочность, компетентность, ответственность, самоотдачу, — отметили губернатор и спикер облдумы.

Алексей Гордеев и Владимир Нетесов пожелали сотрудникам ОВД крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма, спокойной оперативной обстановки и успехов в нелегкой службе.

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