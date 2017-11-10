Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Регина Дубовицкая прокомментировала смерть Михаила Задорнова
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Песков дал совет Маре Багдасарян, собравшейся жаловаться Путину
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Отец погибшего ребенка покинул суд из-за речи защиты обвиняемой
Этапы в Сибирь: как заботились о преступниках последние 200 летЭтапы — неотъемлемая часть истории и культуры. Каждый правитель нашего государства стремился внести свой вклад в эту важнейшую сферу жизни России
СМИ: Кобзон выскащался про смерть Задорнова
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Кобзон рассказал подробности о смерти Задорнова - СМИ
Уничтожение боеприпасов ВСУ под Донецком – кадры
Муж Саши Савельевой выдает дочь замуж за иностранца
64-летняя Брижит Макрон затмила всех в Абу-Даби (фото)
Кадры: истребители Су-30СМ принудительно посадили самолет
СМИ: Сати Казанова полностью обнажилась для съемки
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
8Скончался Михаил Задорнов
13:35 (мск), источник: Интерфакс

Лидеры двух протестных групп в Челябинске приглашены на встречу с губернатором

Челябинск. 10 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Лидера инициативной группы обманутых дольщиков «замороженного» микрорайона «Чурилово Лейк Сити» Елену Малинину пригласил на встречу в свою резиденцию губернатор Челябинской области Борис Дубровский после телефонного разговора женщины с президентом Владимиром Путиным.

Елена Малинин сообщила рассказала агентству «Интерфакс-Урал», что звонок от президента поступил на ее личный телефон поздним вечером в четверг во время визита главы государства в Челябинск.

«Мне позвонили с коммутатора и сказали, что сейчас со мной будет разговаривать Владимир Владимирович. Далее президент взял трубку и сказал мне, что он в курсе нашей проблемы и пообещал взять ситуацию на контроль», — рассказала активистка группы.

Также, по словам женщины, президент сообщил ей о уже готовой «дорожной карте» решения их проблемы, которая имеется у губернатора.

«После нашего разговора мне позвонил губернатор Борис Александрович Дубровский. Он подтвердил, что “дорожная карта” готова и пригласил на встречу в пятницу в резиденцию. Сегодня во второй половине дня я иду в правительство», — уточнила Е. Малинина.

Она также отметила, что накануне визита В. Путина в Челябинск 50 человек из числа обманутых дольщиков вышли в одиночные пикеты, растянувшись по центральным улицам города на несколько километров.

В свою очередь пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин подтвердил агентству, что имеется поручение президента В. Путина Б. Дубровскому провести встречу с дольщиком компании «Речелстрой».

«Есть поручение провести встречу, на которой необходимо еще раз дополнительно разъяснить перспективы продолжения и окончания строительства микрорайона. Такая встреча состоится в пятницу», — сказал Д. Федечкин.

Также, по его информации, исполнено поручение президента о назначении встречи с представителем общественности, оспаривающим планы по строительству в Сосновском муниципальном районе Томинского горно-обогатительного комбината.

«Встреча состоится в понедельник», — уточнил Д. Федечкин.

По информации лидера протестного движения СТОП ГОК Василия Московца, ему также вечером в четверг звонил президент В. Путин, которому он пожаловался на задержания активистов, вышедших на одиночные пикеты в день приезда главы государства в Челябинск.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Умер Михаил Задорнов
В Госдуме предложили приравнять иностранные соцсети к иноагентам
Двое военных погибли при взрыве боеприпаса в Забайкальском крае
Миллиарды Захарченко: на что хватит найденных у полковника денег
Обрушение дома в Ижевске: что известно на данный момент
Социологи: две трети россиян готовы проголосовать за Путина
Ученые зафиксировали над Европой радиоактивное облако
Спорт
Канада запомнит Манукяна и Полодяна. Россия повела в Суперсерии Российская молодежка обыграла сборную лиги Онтарио (5:2) и вышла вперед в Суперсерии — 2-1
Авто
Лучший кроссовер до 2 миллионов: Mazda CX-5 против Volkswagen Tiguan Эта встреча была неизбежна — два сильнейших соперника в классе сошлись в споре за чемпионский титул
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Мария Шукшина возвращается на телевидение Актрисе предложили принять участие в новом проекте на одном из центральных каналов
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Парадокс «бездетной матери»: зачем нам День мам, потерявших детей Обычно понятие «мама» толкуется вполне однозначно: женщина, у которой есть ребенок. Но как быть тем, кто пережил выкидыш, мертворождение на любом сроке, или чей малыш погиб вскоре после родов? У них нет ребенка, но разве они не родители? Благотворительный фонд «Свет в руках» предлагает сделать 12 ноября в России Днем матери, потерявшей ребенка. О том, почему важно отмечать эту дату, рассказала пережившая перинатальную потерю мама Амина Фигут.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь