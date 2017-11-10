Лидеры двух протестных групп в Челябинске приглашены на встречу с губернатором

Елена Малинин сообщила рассказала агентству «Интерфакс-Урал», что звонок от президента поступил на ее личный телефон поздним вечером в четверг во время визита главы государства в Челябинск.

«Мне позвонили с коммутатора и сказали, что сейчас со мной будет разговаривать Владимир Владимирович. Далее президент взял трубку и сказал мне, что он в курсе нашей проблемы и пообещал взять ситуацию на контроль», — рассказала активистка группы.

Также, по словам женщины, президент сообщил ей о уже готовой «дорожной карте» решения их проблемы, которая имеется у губернатора.

«После нашего разговора мне позвонил губернатор Борис Александрович Дубровский. Он подтвердил, что “дорожная карта” готова и пригласил на встречу в пятницу в резиденцию. Сегодня во второй половине дня я иду в правительство», — уточнила Е. Малинина.

Она также отметила, что накануне визита В. Путина в Челябинск 50 человек из числа обманутых дольщиков вышли в одиночные пикеты, растянувшись по центральным улицам города на несколько километров.

В свою очередь пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин подтвердил агентству, что имеется поручение президента В. Путина Б. Дубровскому провести встречу с дольщиком компании «Речелстрой».

«Есть поручение провести встречу, на которой необходимо еще раз дополнительно разъяснить перспективы продолжения и окончания строительства микрорайона. Такая встреча состоится в пятницу», — сказал Д. Федечкин.

Также, по его информации, исполнено поручение президента о назначении встречи с представителем общественности, оспаривающим планы по строительству в Сосновском муниципальном районе Томинского горно-обогатительного комбината.

«Встреча состоится в понедельник», — уточнил Д. Федечкин.