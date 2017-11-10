В Госдуме предложат приравнять иностранные соцсети к иноагентам
Вслед за признанием зарубежных СМИ иностранными агентами депутаты могут подготовить поправки, которые позволят объявить иноагентами еще и иностранные соцсети, заявили в «Единой России».
Вслед за признанием зарубежных СМИ иностранными агентами депутаты могут подготовить поправки, которые позволят объявить иноагентами еще и иностранные соцсети, заявили в «Единой России».
Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что кроме иностранных СМИ в список иностранных агентов могут быть включены и «иностранные соцсети», передает корреспондент РБК. «Мы не только проработаем предложения, но и комиссия, которая будет создана, проработает дальнейшие, более широкие механизмы, которые могут включать и социальные сети», — уточнил парламентарий.
В пятницу, 10 ноября, спикер Думы Вячеслав Володин собрал у себя на совещание лидеров четырех думских фракций и руководителей профильных комитетов, чтобы в срочном порядке обсудить зеркальные меры в отношении американских СМИ в ответ на требование властей США к телеканалу RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Он подчеркивал, что депутаты долго не шли на ограничительные шаги против зарубежных СМИ, поскольку «считали, что свобода слова — это важное завоевание, и мы придерживались этого правила по отношению ко всем СМИ». Но сейчас американские СМИ развернули «неприкрытое вмешательство на территории России», говорил Володин.
Депутат Петр Толстой («Единая Россия») отметил, что законопроект не коснется только американских СМИ, поскольку «закон должен носить общий характер, мы не можем выделять
Как ранее рассказал источник РБК, близкий к руководству нижней палаты, ответные меры российской стороной могут быть приняты уже на следующей неделе. По словам другого собеседника, такими мерами могут стать поправки в закон об иностранных агентах, поскольку сейчас его действие не распространяется на СМИ.