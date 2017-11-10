В Госдуме предложат приравнять иностранные соцсети к иноагентам

Источник: AP 2017

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что кроме иностранных СМИ в список иностранных агентов могут быть включены и «иностранные соцсети», передает корреспондент РБК. «Мы не только проработаем предложения, но и комиссия, которая будет создана, проработает дальнейшие, более широкие механизмы, которые могут включать и социальные сети», — уточнил парламентарий.

В пятницу, 10 ноября, спикер Думы Вячеслав Володин собрал у себя на совещание лидеров четырех думских фракций и руководителей профильных комитетов, чтобы в срочном порядке обсудить зеркальные меры в отношении американских СМИ в ответ на требование властей США к телеканалу RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Он подчеркивал, что депутаты долго не шли на ограничительные шаги против зарубежных СМИ, поскольку «считали, что свобода слова — это важное завоевание, и мы придерживались этого правила по отношению ко всем СМИ». Но сейчас американские СМИ развернули «неприкрытое вмешательство на территории России», говорил Володин.

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Депутат Петр Толстой («Единая Россия») отметил, что законопроект не коснется только американских СМИ, поскольку «закон должен носить общий характер, мы не можем выделять какую-то одну страну». Эта норма коснется всех иностранных средств массовых информации, уточнил он.

Вице-спикер Госдумы от фракции КПРФ Иван Мельников по итогам совещания у Володина заявил, что депутаты подготовят «либо самостоятельный законопроект, либо поправки в действующие законы о том, чтобы в закон об иностранных агентах включить средства массовой информации». Он уточнил, что речь идет об иностранных СМИ, и подчеркнул, что это «консолидированная позиция всех фракций».