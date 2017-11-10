В Ростове начальником муниципального казначейства назначена Татьяна Асатрян
В Ростове на должность начальника муниципального казначейства назначена Татьяна Асатрян. Об этом сообщает
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В Ростове на должность начальника муниципального казначейства назначена Татьяна Асатрян. Об этом сообщает
Татьяна Асатрян родилась 24 ноября 1958 года в станице Романовская Ростовской области.
С 1998 по 2017 годы замещала различные должности в муниципальном казначействе Ростова.
Напомним, что предыдущий руководитель казначейства — Андрей Максимов — ушел со своего поста в марте этого года. До этого он возглавлял ведомство с 1999 года.