В Сенате обсудили вопросы улучшения инвестиционного климата
В ходе дискуссий представители органов государственной власти, бизнеса, отечественные и зарубежные эксперты обсудили концепцию инвестиционного кодекса.
В ходе дискуссий представители органов государственной власти, бизнеса, отечественные и зарубежные эксперты обсудили концепцию инвестиционного кодекса.
Актуальные аспекты совершенствования инвестиционного климата в Узбекистане обсуждены в ходе международного «круглого стола» с участием национальных и зарубежных экспертов, представителей международных организаций, заинтересованных министерств и ведомств,
Мероприятие организовано Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан совместно с Государственным комитетом по инвестициям при поддержке представительства ПРООН в нашей стране.
Отмечалось, что в процессе либерализации экономики улучшение инвестиционного климата определено одним из приоритетных направлений Стратегии действий на пять лет. Реализованные в нынешнем году меры позволили кардинально изменить тенденцию снижения притока иностранных инвестиций, отмеченную в период 2011—2016 годов, с 3,3 до 1,9 миллиарда долларов. Участники отметили необходимость совершенствования и обеспечения единства национального законодательства, отражения в нем современных требований, разработки и внедрения эффективных механизмов
Государственным комитетом по инвестициям при экспертной поддержке Сената Олий Мажлиса и представительства ПРООН в Узбекистане создана межведомственная рабочая группа, которая займется в том числе разработкой проекта инвестиционного кодекса.
В ходе дискуссий представители органов государственной власти, бизнеса, отечественные и зарубежные эксперты обсудили его концепцию. По их мнению, кодекс будет способствовать созданию дополнительных гарантированных законом возможностей, повышению объемов инвестиций и улучшению
Представители таких международных структур, как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, консалтинговых компаний «Ernst&Young» и «KPMG» высоко оценили меры по либерализации валютной политики и совершенствованию национального права, поделились опытом и ценными рекомендациями по дальнейшим экономическим реформам.
— В 2016 году республика получила более девяти миллиардов долларов, однако этот показатель совершенно не отражает огромный потенциал страны, — отметил первый
Представители
Заинтересованные дискуссии позволили сопоставить разносторонний опыт участников инвестиционного процесса и на основе этого сформировать соответствующие рекомендации, которые были приняты по итогам работы «круглого стола».
Отмечалось, что подобного рода форумы становятся одним из наиболее действенных инструментов, зарекомендовавших себя в мировой практике: прямой диалог органов государственного управления с