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14:31 (мск), источник: UzReport.news

В Сенате обсудили вопросы улучшения инвестиционного климата

В ходе дискуссий представители органов государственной власти, бизнеса, отечественные и зарубежные эксперты обсудили концепцию инвестиционного кодекса.

Источник: UzReport.news

Актуальные аспекты совершенствования инвестиционного климата в Узбекистане обсуждены в ходе международного «круглого стола» с участием национальных и зарубежных экспертов, представителей международных организаций, заинтересованных министерств и ведомств, бизнес-сообщества.

Мероприятие организовано Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан совместно с Государственным комитетом по инвестициям при поддержке представительства ПРООН в нашей стране.

Отмечалось, что в процессе либерализации экономики улучшение инвестиционного климата определено одним из приоритетных направлений Стратегии действий на пять лет. Реализованные в нынешнем году меры позволили кардинально изменить тенденцию снижения притока иностранных инвестиций, отмеченную в период 2011—2016 годов, с 3,3 до 1,9 миллиарда долларов. Участники отметили необходимость совершенствования и обеспечения единства национального законодательства, отражения в нем современных требований, разработки и внедрения эффективных механизмов административно-правовой и судебной защиты прав и законных интересов инвесторов, стимулирования развития конкуренции на инвестиционном рынке, а также улучшения правоприменительной практики. Эта работа положительно скажется на инвестиционном климате и общем развитии экономики страны.

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Государственным комитетом по инвестициям при экспертной поддержке Сената Олий Мажлиса и представительства ПРООН в Узбекистане создана межведомственная рабочая группа, которая займется в том числе разработкой проекта инвестиционного кодекса.

В ходе дискуссий представители органов государственной власти, бизнеса, отечественные и зарубежные эксперты обсудили его концепцию. По их мнению, кодекс будет способствовать созданию дополнительных гарантированных законом возможностей, повышению объемов инвестиций и улучшению бизнес-среды в стране. Концепция проекта инвестиционного кодекса размещена на портале regulation.gov.uz для широкого обсуждения.

Представители таких международных структур, как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, консалтинговых компаний «Ernst&Young» и «KPMG» высоко оценили меры по либерализации валютной политики и совершенствованию национального права, поделились опытом и ценными рекомендациями по дальнейшим экономическим реформам.

— В 2016 году республика получила более девяти миллиардов долларов, однако этот показатель совершенно не отражает огромный потенциал страны, — отметил первый вице-президент ЕБРР Ф. Беннетт. — Ключевыми факторами привлечения иностранного капитала являются рыночный потенциал, бизнес-возможности и благоприятный деловой климат, который основывается на правовой, регуляторной и административной базе. Стратегией действий предусмотрено дальнейшее усовершенствование инвестиционного климата. Меры по сокращению присутствия государства в экономике, усилению защиты прав и стимулированию развития малого бизнеса и частного предпринимательства, активному привлечению иностранных инвестиций в отрасли экономики и регионы страны путем улучшения инвестиционного климата, реализуемые в рамках Стратегии действий, созвучны с философией ЕБРР. Мы готовы оказать поддержку госорганам и всем заинтересованным сторонам, чтобы создать эффективную платформу для налаживания диалога госструктур и бизнеса.

Представители бизнес-структур поделились собственным опытом, видением текущей ситуации, высказали конкретные предложения по улучшению инвестиционного климата в республике. Подчеркивалось, что реализуемые в Узбекистане преобразования положительно влияют на позиции страны в авторитетных международных рейтингах и на восприятие деловой среды иностранными инвесторами. Так, в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса-2018» Узбекистан поднялся на 13 позиций и вошел в десятку мировых лидеров по темпам улучшения делового климата. Продолжение курса на снижение налоговой нагрузки и упрощение системы налогообложения, интенсификацию работы по дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой базы способствует повышению инвестиционной привлекательности отраслей экономики.

Заинтересованные дискуссии позволили сопоставить разносторонний опыт участников инвестиционного процесса и на основе этого сформировать соответствующие рекомендации, которые были приняты по итогам работы «круглого стола».

Отмечалось, что подобного рода форумы становятся одним из наиболее действенных инструментов, зарекомендовавших себя в мировой практике: прямой диалог органов государственного управления с бизнес-сообществом демонстрирует готовность и открытость государства к проведению активных, четко выверенных политических, законодательных и административных мер, направленных на стимулирование бизнес-среды.

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