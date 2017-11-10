Киртоакэ отпустили из-под ареста

Киртоакэ 25 мая задержали в рамках расследования уголовного дела о платных парковках. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния. Первоначально речь шла о том, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение примару было выдвинуто 12 июля. Сейчас речь идет о двух преступлениях — извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Поскольку дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может быть до 22 лет. Кроме того, в сентябре антикоррупционные органы страны сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий.