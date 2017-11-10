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14:05 (мск), источник: Sputnik.md

Киртоакэ отпустили из-под ареста

Суд по итогам заседания в пятницу постановил отклонить запрос прокурора о продлении домашнего ареста для отстраненного с поста мэра Дорина Киртоакэ.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Суд постановил отклонить запрос прокурора о продлении домашнего ареста для отстраненного с поста мэра Дорина Киртоакэ.

«Суд постановил отклонить запрос прокурора о продлении на 30 суток домашнего ареста для Дорина Киртоакэ. По отношению к нему применяется альтернативная мера — судебный контроль», — сказал судья Александру Негру.

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Он подчеркнул, что Киртоакэ не может покидать Кишинев и обязуется сообщать о возможных передвижениях.

Как уточнил магистрат, решение инстанции можно обжаловать в течение трех дней в Апелляционной палате.

Киртоакэ 25 мая задержали в рамках расследования уголовного дела о платных парковках. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния. Первоначально речь шла о том, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение примару было выдвинуто 12 июля. Сейчас речь идет о двух преступлениях — извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Поскольку дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может быть до 22 лет. Кроме того, в сентябре антикоррупционные органы страны сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий.

До сих пор Киртоакэ находился под домашним арестом, который в последний раз продлили 11 октября. Тогда же судебное заседание впервые провел Александру Негру, став уже вторым магистратом, которому передали дело Киртоакэ.

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