Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области разработает типовой проект благоустройства городского двора

Кроме того, по поручению главы региона до конца 2017 года и.о. министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков должен проверить все детализированные муниципальные программы благоустройства на 2018 год и проекты благоустройства общественных мест, представленные муниципалитетами.