Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области разработает типовой проект благоустройства городского двора
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Как информирует
Кроме того, по поручению главы региона до конца 2017 года и.о. министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков должен проверить все детализированные муниципальные программы благоустройства на 2018 год и проекты благоустройства общественных мест, представленные муниципалитетами.
На совещании, посвященного реализации программы формирования комфортной городской среды, Глеб Никитн заявил, что при разработке проектов дворового благоустройства нужно обязательно учитывать мнения жителей.
Напомним, нижегородцы могут подать заявки на благоустройство своих дворов до 8 декабря.