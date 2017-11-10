В Перми ищут руководителя предвыборного штаба Ксении Собчак
Телеведущая намерена участвовать в выборах президента России. Для агитации и сбора подписей будет создана региональная сеть штабов.
Телеведущая намерена участвовать в выборах президента России. Для агитации и сбора подписей будет создана региональная сеть штабов.
В Перми проходит конкурс на должности руководителя и юриста предвыборного представительства Ксении Собчак в Перми.
В ближайший месяц планируется открыть 50 представительств для сбора подписей и минимум семь штабов в центральных для кампании регионах. Команды уже частично сформированы в Казани,
— Первые штабы начнут работать уже через пару недель и, конечно же, в первую очередь мы сейчас определяем в какой последовательность Ксения Собчак будет лично открывать свои региональные штабы, — говорится в сообщении штаба Ксении Собчак.