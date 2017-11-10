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14:44 (мск), источник: Новости Перми

В Перми ищут руководителя предвыборного штаба Ксении Собчак

Телеведущая намерена участвовать в выборах президента России. Для агитации и сбора подписей будет создана региональная сеть штабов.

В Перми проходит конкурс на должности руководителя и юриста предвыборного представительства Ксении Собчак в Перми.

В ближайший месяц планируется открыть 50 представительств для сбора подписей и минимум семь штабов в центральных для кампании регионах. Команды уже частично сформированы в Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Томске, Тюмени, Саратове и Санкт-Петербурге.

— Первые штабы начнут работать уже через пару недель и, конечно же, в первую очередь мы сейчас определяем в какой последовательность Ксения Собчак будет лично открывать свои региональные штабы, — говорится в сообщении штаба Ксении Собчак.

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