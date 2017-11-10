В Перми ищут руководителя предвыборного штаба Ксении Собчак

В Перми проходит конкурс на должности руководителя и юриста предвыборного представительства Ксении Собчак в Перми.



В ближайший месяц планируется открыть 50 представительств для сбора подписей и минимум семь штабов в центральных для кампании регионах. Команды уже частично сформированы в Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Томске, Тюмени, Саратове и Санкт-Петербурге.



— Первые штабы начнут работать уже через пару недель и, конечно же, в первую очередь мы сейчас определяем в какой последовательность Ксения Собчак будет лично открывать свои региональные штабы, — говорится в сообщении штаба Ксении Собчак.