Замминистра экономики Кубани назвал край отстающим по уровню инноваций

Источник: ЮГА.ру

В нем приняли участие представители власти, высшей школы и бизнеса. В ходе мероприятия первый заместитель министра экономики Краснодарского края Андрей Палий назвал Кубань в числе отстающих регионов по уровню инновационного развития.

«По уровню инноваций мы находимся на 56-м месте в Российской Федерации. То есть у нас их практически нет», — заявил чиновник.

В рейтинге инновационного развития субъектов РФ, подготовленном Высшей школой экономики, край занимает 56-е место по индексу «Инновационная деятельность». По другим индексам этого рейтинга позиции Кубани выше. По индексу «Качество инновационной политики» край занимает 31-е место, по индексу «Научно-технический потенциал» — 22-е место, по индексу «Социально-экономические условия инновационной деятельности» — 50-е место, по значению российского регионального инновационного индекса — 33-е место.

В другом рейтинге, опубликованном Ассоциацией инновационных регионов России, Краснодарский край находится на 37-м месте. В индексе научно-технологического развития субъектов РФ, составленном РИА «Рейтинг», Кубань заняла 45-ю позицию. В рейтинге «Инновационный бизнес в регионах России», подготовленном РАНХиГС, Краснодарский край вошел в группу средних по показателям регионов с положительной динамикой развития. В рейтинге инновационной активности регионов издания «Инвест-Форсайт» Кубань находится на 14-й позиции, сразу после Москвы. В индексе инновационного потенциала по городам, выпущенном Финансовым университетом при Правительстве РФ, краевая столица Краснодар занимает второе место.