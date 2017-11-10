Замминистра экономики Кубани назвал край отстающим по уровню инноваций
В Краснодаре состоялся круглый стол «Стратегия инноваций как фактор инвестиционной привлекательности регионов».
В Краснодаре состоялся круглый стол «Стратегия инноваций как фактор инвестиционной привлекательности регионов».
В нем приняли участие представители власти, высшей школы и бизнеса. В ходе мероприятия первый заместитель министра экономики Краснодарского края Андрей Палий назвал Кубань в числе отстающих регионов по уровню инновационного развития.
«По уровню инноваций мы находимся на 56-м месте в Российской Федерации. То есть у нас их практически нет», — заявил чиновник.
В рейтинге инновационного развития субъектов РФ, подготовленном Высшей школой экономики, край занимает 56-е место по индексу «Инновационная деятельность». По другим индексам этого рейтинга позиции Кубани выше. По индексу «Качество инновационной политики» край занимает 31-е место, по индексу «Научно-технический потенциал» — 22-е место, по индексу «Социально-экономические условия инновационной деятельности» — 50-е место, по значению российского регионального инновационного индекса — 33-е место.
В другом рейтинге, опубликованном Ассоциацией инновационных регионов России, Краснодарский край находится на 37-м месте. В индексе
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